Lui Trump i-a ieșit planul: Europa renunță la toate tarifele împotriva SUA, fără ca el să facă același lucru

Autor: Alexandru Negrici
Miercuri, 27 August 2025, ora 14:43
182 citiri
Donald Trump și tabelul cu tarifele anunțate FOTO Hepta

Uniunea Europeană vrea ca, până la finele acestei săptămâni, să adopte în regim de urgență un act legislativ prin care să fie eliminate toate tarifele care se aplică produselor industriale americane, o cerință a președintelui Donald Trump, înainte ca SUA să își reducă propriile sale tarife care se aplică automobilelor exportate de blocul comunitar, transmite Bloomberg.

De asemenea, Comisia Europeană, care este responsabilă de negocierile comerciale în numele UE, va introduce tarife preferențiale la anumite fructe de mare și produse agricole americane, au dezvăluit mai multe surse din apropierea acestui dosar.

UE a recunoscut că acordul comercial încheiat recent cu Trump este unul favorabil SUA, dar a subliniat că este vorba de un acord necesar pentru că dă firmelor stabilitate și certitudine. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris anterior acordul drept 'puternic, chiar dacă nu este perfect'.

Decizia Bruxelles-ului de a elimina tarifele care se aplică produselor americane vine într-un moment în care Trump a amenințat că va impune tarife și alte penalități țărilor care taxează serviciile online, chiar dacă liderul de la Casa Albă nu a precizat care sunt țările vizate și dacă blocul comunitar ar putea fi și el afectat.

În prezent, autoturismele și componentele auto din UE sunt vizate de tarife de 27,5% la exporturile spre SUA. Chiar dacă Washingtonul și Bruxelles-ul au încheiat un acord conform căruia tarifele americane la aproape toate produsele europene ar urma să scadă la 15%, Trump a spus că acest acord nu se va aplica și autoturismelor, până când europenii nu vor adopta legislația necesară pentru eliminarea tarifelor la bunurile industriale americane și alte tarife.

Dacă UE va propune actul legislativ solicitat de Trump până la finele lunii august, atunci tarifele de 15% la automobilele europene ar urma să intre în vigoare, retroactiv, de la 1 august. Automobilele reprezintă unele din cele mai importate exporturi ale blocului comunitar spre SUA, numai Germania exportând în 2024 autoturisme noi și componente auto în valoare de 34,9 miliarde de dolari spre SUA.

Sursele citate de Bloomberg, care au dorit să își păstreze anonimatul, au precizat că executivul comunitar va renunța să mai deruleze un studiu de impact, o procedură normală în situații de acest tip, în ideea ca propunerea sa legislativă să avanseze mai rapid.

#Trump, #tarife, #Uniunea Europeana , #stiri economice
