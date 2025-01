Victoria lui Trump dă impuls mișcărilor de tip conservator din toată lumea, susține un lider AUR. ”Popoarele au un instinct extraordinar”

Victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA dă un impuls extraordinar de important mișcărilor de tip conservator, a declarat președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, eurodeputatul Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu participă la dezbaterea ”Defending Western Values in the European Parliament”, organizată de grupul Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European, ca parte a conferinței internaționale 'Make Europe Great Again (MEGA)”, eveniment ce se desfășoară la Bruxelles marți și miercuri.

”Schimbarea administrației de la Casa Albă ne ajută foarte mult, primim un impuls extraordinar de important. Liderii europeni au văzut că popoarele au un instinct extraordinar de mare, de bun, de conservare și că mizează pe renașterea mișcărilor de tip conservator, iar victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din Statele Unite, cum am spus, dă un impuls întregii mișcări internaționale pe aceste coordonate. Credem din tot sufletul că prin astfel de evenimente ne cunoaștem mai bine, și, mai mult decât atât, reușim să găsim modalități concrete de colaborare, pentru că de la teorie până la practică este o distanță destul de lungă, dar timpul nu mai are răbdare.

E nevoie să acționăm rapid, să acționăm acum, dar, desigur, înaintea fiecărei acțiuni politice este o gândire politică. Astăzi este un eveniment în care exprimăm din nou această gândire politică de tip conservator care ne guvernează acțiunea politică. Și, după cum ați văzut, participanții sunt entuziaști, participă cu plăcere la acest eveniment, nu este unul pe care-l bifează sau unul plictisitor care este făcut de formă și de aceea ne bucură foarte mult că la inițiativa noastră grupul politic din care facem parte în Parlamentul European, grupul conservatorilor și reformiștilor europeni, a acceptat să organizeze aceste dezbateri sub titlul generos: Să facem Europa măreață, din nou!”, a declarat Claudiu Târziu, marți, pentru presa română prezentă la eveniment.

Ads

El fost întrebat dacă reprezentanții AUR au discutat cu partenerii din ECR despre problemele actuale ale României.

”Întâi de toate, ne-am bucurat să observăm că aliații noștri, partenerii de acțiune politică la nivel internațional, conservatori, nu s-au lăsat păcăliți de propaganda care s-a dus în România și de acolo cu irizații în toată lumea împotriva democrației, împotriva libertății, împotriva libertății de exprimare, împotriva statului de drept. Căci asta s-a întâmplat în România, odată cu lovitura de stat din 6 decembrie am avut parte de o propagandă agresivă împotriva a ceea ce face din România un stat de drept, un stat membru în UE și în NATO. Foarte puțină lume a sesizat acest lucru, lovim în interesul nostru național exact din perspectiva aceea pe care spunem că o apărăm și anume a apartenenței noastre la lumea civilizată, la organizații internaționale care ne oferă cadru pentru pace și prosperitate. Ei, toți acești colegi aui noștri, europeni și americani au sesizat falsitatea acestei propagande, au dezavuat-o, au demascat-o în statele din care fac parte, iar, aici, ne-au asigurat, din nou, de suportul lor important', a spus Claudiu Târziu.

Ads

El a explicat că sprijinul la care s-a referit se manifestă nu doar în planul Parlamentului European, dar și în Parlamentele naționale din țările pe care reprezentanții ECR le reprezintă, 'acolo unde guvernele devin conștiente de situația din România'.

'Aceste guverne, la rândul lor, pot să aibă o poziționare și pot să ajute la revenirea României pe drumul democratic', a subliniat Târziu.

El a punctat în cadrul panelului intitulat 'EU and the Western Hemisphere - Cultural Ties, Economic Development and Democratic Cooperation' că 'valorile lumii libere au în comun elemente precum competiția, spiritul de învingător, credința nestrămutată, ambiția de a învinge orice obstacol'.

'Și niciunul dintre cei care au făcut performanță în Occident nu a primit laurii pe degeaba, fără efort, fără să-și dovedească spiritul întreprinzător, fără să riște, fără să muncească fără odihnă. Nimeni nu a primit ceva gratuit, niciun explorator, niciun inventator sau conducător, niciun om de cultură care a făcut cu adevărat performanță și care a fost, a ajuns la un nivel înalt numai prin ambiție, prin curaj, prin talent, prin inteligență și prin foarte multă muncă. Astăzi, privim în jur și vedem că am ajuns să trăim într-o lume care nu mai prețuiește toate aceste, nici ambiția, nici curajul, nici competiția. Se caută și aici o egalizare, între cei care au de la natură, de la Dumnezeu, anumite daruri și cei care nu le au. Astăzi am ajuns să trăim într-o lume a privilegiilor și arbitrariului, adică o lume exact opusă celei pe care ne-o dorim', a afirmat Târziu.

În context, el a acuzat faptul că libertatea de exprimare este acum 'doar dreptul unui cetățean de a fi de acord cu dogmele regimului, iar cenzura a atins un nivel care i-ar face invidioși pe dictatorii comuniști din anii '50'.

Ads