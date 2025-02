Trump vrea un acord de încetare a focului în Ucraina și abia apoi să discute despre forțele de menținere a păcii VIDEO

Președintele american Donald Trump a declarat joi, 27 februarie, că dorește un acord de încetare a focului în Ucraina înainte de a discuta despre forțele de menținere a păcii, declarație făcută în cursul întrevederii cu premierul britanic Keir Starmer, care caută obținerea unor garanții de securitate pentru o pace durabilă în Ucraina, relatează AFP.

'Cred că suntem foarte avansați în ceea ce privește acordul, dar încă nu am ajuns la o înțelegere. De aceea nu-mi place să vorbesc despre menținerea păcii atât timp cât nu am încheiat un acord pentru ca lucrurile să avanseze', a spus președintele SUA, adăugând că nu dorește 'să-i aducă ghinion'.

Donald Trump a dat asigurări joi că va semna vineri cu omologul său Volodimir Zelenski un acord privind exploatarea resurselor minerale ale Ucrainei.

'Este deja pe drum și vom semna acordul împreună, probabil în fața presei, și vom avea o conversație bună', a afirmat Trump în Biroul Oval alături de premierul britanic Keir Starmer.

Zelenski a respins o primă versiune a acordului, considerând-o mult prea nefavorabilă Ucrainei, atât prin absența garanțiilor de securitate cât și prin faptul că obliga Ucraina să recunoască datorii care ar împovăra 'zece generații de ucraineni'. Ultima variantă, asupra căreia Zelenski a dat de înțeles că va încerca să mai negocieze vineri cu Trump, nu mai obligă Kievul să recunoască respectivele datorii în contul ajutorului primit până acum din partea SUA, dar lasă în suspans chestiunea garanțiilor de securitate.

Președintele american a precizat însă că nu va oferi Ucrainei garanții de securitate, estimând că europenii ar trebui să facă acest lucru, și a apreciat de asemenea că acordul în sine pentru exploatarea resurselor este 'un fel de garanție de securitate' automată pentru Ucraina, întrucât lucrătorii americani vor fi prezenți în această țară pentru exploatarea zăcămintelor minerale ale acestei țări după ce războiul cu Rusia se va fi încheiat.

U.K. Prime Minister Keir Starmer refuted President Trump's claim that European nations "get their money back" from Ukraine, saying funding delivery to the country "mainly was gifted, actually." https://t.co/4kgxYqPN07 pic.twitter.com/gVc1aORaXV