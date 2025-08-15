Întâlnirea din Alaska ar dura ”cel puțin șase până la șapte ore”, susține Kremlinul. Trump îl așteaptă pe Putin pe pistă

Kremlinul a estimat vineri, 15 august, că întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuții privind conflictul din Ucraina, ar putea dura 'cel puțin 6-7 ore', incluzând întâlnirea lor și o conferință de presă comună, relatează AFP.

'Per total, ne putem imagina că va dura cel puțin șase până la șapte ore', a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea de stat rusă, explicând că cei doi lideri se vor întâlni față în față, înainte de negocieri mai ample între delegațiile lor și apoi o conferință de presă comună.

Kremlinul a anunțat totodată că Trump îl va întâmpina vineri pe Putin, la coborârea acestuia din avion în Alaska.

'La ora locală 11:00 (19:00 GMT), este programată aterizarea avionului președintelui (Putin), iar președintele Trump îl va întâmpina' pe liderul rus pe pistă, a declarat Peskov.

