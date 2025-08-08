Condiția pusă de Trump pentru a se întâlni cu Putin

Autor: Mihai Diac
Joi, 07 August 2025, ora 22:11
1948 citiri
Condiția pusă de Trump pentru a se întâlni cu Putin
Donald Trump și Vladimir Putin - FOTO Casa Albă

Președintele Donald Trump va accepta o întrevedere cu președintele Vladimir Putin doar dacă liderul de la Kremlin se va întâlni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dezvăluie ziarul New York Post.

„Putin trebuie să se întâlnească cu Zelenski pentru ca întâlnirea (cu Trump - n.red.) să aibă loc”, a subliniat un oficial de la Casa Albă. Cu privire la locul unde s-ar putea desfășura întâlnirea Trump - Putin, „nu a fost stabilită nicio locație”, a menționat această sursă de la Casa Albă.

Anterior acestei informații care pare să provină din echipa președintelui Trump, regimul de la Moscova a anunțat, tot joi, că Rusia și SUA au convenit „în principiu” să organizeze o întâlnire individuală între Putin și Trump.

Iar anterior acestei declarații de la Moscova, miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunța că „rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”.

Zelenski anunță că a avut o convorbire „productivă” cu Trump. Ce proiect de acord bilateral a pregătit Ucraina
Zelenski anunță că a avut o convorbire „productivă” cu Trump. Ce proiect de acord bilateral a pregătit Ucraina
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că a avut în după-amiaza de marți, 5 august 2025, o „convorbire productivă” cu omologul american, Donald Trump, cu care a discutat...
Trump va majora suplimentar taxele asupra Indiei, întrucât țara din Asia continuă afacerile cu Rusia. Ce domeniu este foarte rentabil pentru indieni
Trump va majora suplimentar taxele asupra Indiei, întrucât țara din Asia continuă afacerile cu Rusia. Ce domeniu este foarte rentabil pentru indieni
Președintele american, Donald Trump, a anunțat luni, 4 august, că va crește 'substanțial' taxele vamale asupra importurilor din India, ca represalii față de ceea ce el a descris drept...
#Trump, #putin, #Trump Putin, #SUA Rusia Ucraina, #Putin Zelenski, #negocieri Rusia Ucraina, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Val de disponibilizari la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cacealmaua lui Putin primește lovitura decisivă: Trump scoate armele grele contra Rusiei, răbdarea s-a epuizat
  2. Români amendați în Bulgaria pentru că au instalat rulote într-o veche zonă turistică. Ce vină le-au găsit autoritățile locale VIDEO
  3. Schimbări majore la Pilonul II. Deponenții nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare
  4. Aroganță a la JD Vance. Serviciile Secrete au cerut creșterea nivelului unui râu pentru ca vicepreședintele să se plimbe cu caiacul FOTO
  5. 5 morți și 24 de răniți după ce un pod suspendat s-a prăbușit de la înălțime. Unde a avut loc tragedia VIDEO
  6. Trump nu se opune unei ocupări totale a Fâșiei Gaza de către Israel, potrivit Axios
  7. Când va fi disponibilă platforma națională de programare online a pacienților. Anunțul făcut de ministrul Sănătăţii
  8. Ministrul Sănătății are vești bune pentru români. "Am găsit soluţii pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR"
  9. Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a cerut la Kiev protejarea drepturilor minorităților naționale. Ucraina ar putea institui "Ziua Limbii Române"
  10. O tânără de 19 ani din Brașov a murit la o săptămână după ce a născut, în timp ce se pregătea de externare. S-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă