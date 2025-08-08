Condiția pusă de Trump pentru a se întâlni cu Putin

Președintele Donald Trump va accepta o întrevedere cu președintele Vladimir Putin doar dacă liderul de la Kremlin se va întâlni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dezvăluie ziarul New York Post.

„Putin trebuie să se întâlnească cu Zelenski pentru ca întâlnirea (cu Trump - n.red.) să aibă loc”, a subliniat un oficial de la Casa Albă. Cu privire la locul unde s-ar putea desfășura întâlnirea Trump - Putin, „nu a fost stabilită nicio locație”, a menționat această sursă de la Casa Albă.

Anterior acestei informații care pare să provină din echipa președintelui Trump, regimul de la Moscova a anunțat, tot joi, că Rusia și SUA au convenit „în principiu” să organizeze o întâlnire individuală între Putin și Trump.

Iar anterior acestei declarații de la Moscova, miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunța că „rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”.

