Președintele Trump a retras protecția Secret Service pentru Kamala Harris, fosta vicepreședintă a SUA. "Un act de răzbunare", consideră primarul din Los Angeles

Autor: Mihai Diac
Vineri, 29 August 2025, ora 16:39
622 citiri
Președintele Trump a retras protecția Secret Service pentru Kamala Harris, fosta vicepreședintă a SUA. "Un act de răzbunare", consideră primarul din Los Angeles
Kamala Harris - FOTO Hepta

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anulat protecția Secret Service de care beneficia fosta vicepreședintă Kamala Harris, rivala sa democrată din alegerile din 2024, relatează CNN, care a văzut o copie a unei scrisori în acest sens.

Foștii președinți ai SUA beneficiază de protecția Secret Service pe viață.

Kamala Harris, în calitate de fost vicepreședinte, a beneficiat de șase luni de protecție după ce a părăsit funcția, conform legii federale. Această perioadă s-a încheiat la 21 iulie 2025. Cu toate acestea, protecția ei a fost prelungită cu încă un an printr-o directivă – păstrată secretă până acum – semnată de fostul președinte Joe Biden cu puțin timp înainte de a părăsi funcția, potrivit mai multor persoane familiarizate cu acest document despre care nu s-a știut până acum.

Această ordonanță a fost anulată de Trump în scrisoarea sa intitulată „Memorandum pentru secretarul securității interne”, datată joi.

„Prin prezenta, sunteți autorizați să întrerupeți orice proceduri legate de securitate, autorizate anterior printr-un Memorandum executiv, în afara celor prevăzute de lege, pentru următoarea persoană, începând cu 1 septembrie 2025: fosta vicepreședintă Kamala D. Harris”, se arată în scrisoarea lui Trump.

Casa Albă și Secret Service nu au răspuns imediat la solicitările CNN de a comenta.

Trump a pus capăt protecției lui Harris în momentul în care aceasta se pregătește să înceapă un turneu de promovare a cărții sale, „107 Days” („107 zile”), o carte de memorii despre scurta sa campanie prezidențială, care va fi lansată pe 23 septembrie. Lansarea o va expune mai mult în lumina reflectoarelor decât a fost de când a părăsit funcția, perioadă în care a participat doar la câteva evenimente publice, notează CNN.

„Vicepreședinta este recunoscătoare Secret Service pentru profesionalismul, dedicarea și angajamentul neclintit față de siguranță”, a declarat Kirsten Allen, consilier principal al lui Harris, pentru CNN.

Președinții și candidații la președinție se confruntă frecvent cu amenințări la adresa securității. Au existat două tentative de asasinat împotriva lui Trump în timpul campaniei sale prezidențiale de anul trecut.

Harris, potrivit persoanelor familiarizate cu operațiunile sale de securitate, s-a confruntat cu probleme de securitate speciale, având în vedere că a fost prima femeie și prima femeie de culoare în această funcție. Aceste preocupări au crescut după ce a devenit candidată, au declarat pentru CNN persoanele familiarizate cu operațiunile sale de securitate, și au rămas la un nivel ridicat până în ianuarie, după campanie, când sentimentele legate de alegeri erau încă proaspete.

Un purtător de cuvânt al lui Biden a refuzat să comenteze motivele care l-au determinat să semneze ordinul de prelungire a protecției lui Harris.

Casa lui Harris, situată în centrul orașului Los Angeles, nu va mai fi protejată de agenți federali.

Dar ceea ce va dispărea acum nu sunt doar agenții desemnați să o păzească personal, 24 de ore din 24, 7 zile din 7: protecția Serviciului Secret include analiza constantă a informațiilor privind amenințările și acoperirea situațiilor personale, a e-mailurilor, a mesajelor text și a rețelelor sociale.

Odată cu anularea ordinului, asistenții lui Harris sunt îngrijorați că vor pierde accesul pe care îl aveau la avertismentele privind amenințările, au declarat pentru CNN persoane familiarizate cu operațiunile sale de securitate.

Soțul lui Harris, Doug Emhoff, și-a pierdut propria protecție personală pe 21 iulie, în conformitate cu prevederile standard pentru soțul unui fost vicepreședinte.

Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a fost informat joi seara despre pierderea protecției lui Harris. O persoană familiarizată cu discuțiile a declarat pentru CNN că biroul guvernatorului nu poate comenta măsurile de securitate sau metodele care ar putea fi activate ca înlocuitor.

Dar purtătorul de cuvânt al lui Newsom, Bob Salladay, și-a exprimat indignarea față de decizia lui Trump. „Siguranța funcționarilor publici nu ar trebui să fie niciodată supusă unor impulsuri politice capricioase și răzbunătoare”, a declarat Salladay pentru CNN.

Harris, în calitate de rezidentă a orașului Los Angeles, ar putea beneficia și de protecția departamentului de poliție al orașului. Primarul din Los Angeles, Karen Bass, și Newsom au discutat joi seara despre această situație.

„Acesta este un alt act de răzbunare care se adaugă unei lungi liste de represalii politice sub forma concedierilor, revocării autorizațiilor de securitate și altele. Acest lucru o pune în pericol pe fosta vicepreședintă și aștept cu nerăbdare să colaborez cu guvernatorul pentru a mă asigura că vicepreședinta Harris este în siguranță în Los Angeles”, a declarat Bass pentru CNN într-un comunicat.

Keith Kellogg, de la Washington, după 11 ore de atac rusesc asupra unor ținte civile din Kiev: "Aceste atacuri grave amenință pacea pe care o urmărește președintele Trump”
Keith Kellogg, de la Washington, după 11 ore de atac rusesc asupra unor ținte civile din Kiev: "Aceste atacuri grave amenință pacea pe care o urmărește președintele Trump”
O primă reacție după atacul de 11 ore al Rusiei asupra unor obiective civile din Kiev a venit din partea lui Keith Kellogg, trimisul special pentru Ucraina al președintelui Trump. "Rusia a...
Guvernatorul celui mai mare stat SUA avertizează că Trump nu va mai pleca de la putere: „Treziți-vă, vă pierdeți țara! Credeți că glumește când vorbește despre 2028” VIDEO
Guvernatorul celui mai mare stat SUA avertizează că Trump nu va mai pleca de la putere: „Treziți-vă, vă pierdeți țara! Credeți că glumește când vorbește despre 2028” VIDEO
Donald Trump este extrem de serios în ceea ce privește candidatura pentru un al treilea mandat, încălcând Constituția SUA, a declarat miercuri, 27 august, Gavin Newsom, avertizând americanii...
#Trump, #Kamala Harris, #secret service, #protectie securitate, #alegeri prezidentiale SUA, #gavin newsom, #california , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
Digi24.ro
Tara din UE in care cetatenii se inghesuie sa se inscrie in armata, desi serviciul militar nu e obligatoriu. Cat castiga dupa instruire
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Metoda Georgescu" în Republica Moldova. Candidatul susținut de George Simion devine brusc vizibil pe TikTok, cu peste un milion de vizualizări într-o săptămână
  2. Tragedie pe mare. Cel puțin 49 de morți și 100 de dispăruți după răsturnarea unei bărci cu migranți
  3. Macron a înfuriat Kremlinul. Președintele francez, acuzat de "insulte vulgare" și "depășirea limitelor decenței"
  4. Femeie agresată sexual într-un mall din București. Ce s-a întâmplat cu suspectul
  5. Incendiu violent la Glina. Există riscul ca flăcările să se extindă la locuințe. Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert
  6. Un partid apropiat oligarhului fugar Plahotniuc i-a cerut lui Trump să salveze democrația din Moldova și să asigure alegeri "libere" la toamnă
  7. Președintele Trump a retras protecția Secret Service pentru Kamala Harris, fosta vicepreședintă a SUA. "Un act de răzbunare", consideră primarul din Los Angeles
  8. Bărbat arestat după ce ar fi plănuit asasinatul fostului Papă Francisc. Suspectul are legături cu ISIS
  9. Tânăr arestat după ce a jefuit un nevăzător. Victima a fost amenințată cu un cuțit
  10. Controale ANPC la nivel național. S-au dat amenzi de peste 3,5 milioane de lei. Neregulile descoperite FOTO

Ultimele emisiuni

Acum 5 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”