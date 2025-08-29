Președintele Trump a retras protecția Secret Service pentru Kamala Harris, fosta vicepreședintă a SUA. "Un act de răzbunare", consideră primarul din Los Angeles

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anulat protecția Secret Service de care beneficia fosta vicepreședintă Kamala Harris, rivala sa democrată din alegerile din 2024, relatează CNN, care a văzut o copie a unei scrisori în acest sens.

Foștii președinți ai SUA beneficiază de protecția Secret Service pe viață.

Kamala Harris, în calitate de fost vicepreședinte, a beneficiat de șase luni de protecție după ce a părăsit funcția, conform legii federale. Această perioadă s-a încheiat la 21 iulie 2025. Cu toate acestea, protecția ei a fost prelungită cu încă un an printr-o directivă – păstrată secretă până acum – semnată de fostul președinte Joe Biden cu puțin timp înainte de a părăsi funcția, potrivit mai multor persoane familiarizate cu acest document despre care nu s-a știut până acum.

Această ordonanță a fost anulată de Trump în scrisoarea sa intitulată „Memorandum pentru secretarul securității interne”, datată joi.

„Prin prezenta, sunteți autorizați să întrerupeți orice proceduri legate de securitate, autorizate anterior printr-un Memorandum executiv, în afara celor prevăzute de lege, pentru următoarea persoană, începând cu 1 septembrie 2025: fosta vicepreședintă Kamala D. Harris”, se arată în scrisoarea lui Trump.

Casa Albă și Secret Service nu au răspuns imediat la solicitările CNN de a comenta.

Trump a pus capăt protecției lui Harris în momentul în care aceasta se pregătește să înceapă un turneu de promovare a cărții sale, „107 Days” („107 zile”), o carte de memorii despre scurta sa campanie prezidențială, care va fi lansată pe 23 septembrie. Lansarea o va expune mai mult în lumina reflectoarelor decât a fost de când a părăsit funcția, perioadă în care a participat doar la câteva evenimente publice, notează CNN.

„Vicepreședinta este recunoscătoare Secret Service pentru profesionalismul, dedicarea și angajamentul neclintit față de siguranță”, a declarat Kirsten Allen, consilier principal al lui Harris, pentru CNN.

Președinții și candidații la președinție se confruntă frecvent cu amenințări la adresa securității. Au existat două tentative de asasinat împotriva lui Trump în timpul campaniei sale prezidențiale de anul trecut.

Harris, potrivit persoanelor familiarizate cu operațiunile sale de securitate, s-a confruntat cu probleme de securitate speciale, având în vedere că a fost prima femeie și prima femeie de culoare în această funcție. Aceste preocupări au crescut după ce a devenit candidată, au declarat pentru CNN persoanele familiarizate cu operațiunile sale de securitate, și au rămas la un nivel ridicat până în ianuarie, după campanie, când sentimentele legate de alegeri erau încă proaspete.

Un purtător de cuvânt al lui Biden a refuzat să comenteze motivele care l-au determinat să semneze ordinul de prelungire a protecției lui Harris.

Casa lui Harris, situată în centrul orașului Los Angeles, nu va mai fi protejată de agenți federali.

Dar ceea ce va dispărea acum nu sunt doar agenții desemnați să o păzească personal, 24 de ore din 24, 7 zile din 7: protecția Serviciului Secret include analiza constantă a informațiilor privind amenințările și acoperirea situațiilor personale, a e-mailurilor, a mesajelor text și a rețelelor sociale.

Odată cu anularea ordinului, asistenții lui Harris sunt îngrijorați că vor pierde accesul pe care îl aveau la avertismentele privind amenințările, au declarat pentru CNN persoane familiarizate cu operațiunile sale de securitate.

Soțul lui Harris, Doug Emhoff, și-a pierdut propria protecție personală pe 21 iulie, în conformitate cu prevederile standard pentru soțul unui fost vicepreședinte.

Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a fost informat joi seara despre pierderea protecției lui Harris. O persoană familiarizată cu discuțiile a declarat pentru CNN că biroul guvernatorului nu poate comenta măsurile de securitate sau metodele care ar putea fi activate ca înlocuitor.

Dar purtătorul de cuvânt al lui Newsom, Bob Salladay, și-a exprimat indignarea față de decizia lui Trump. „Siguranța funcționarilor publici nu ar trebui să fie niciodată supusă unor impulsuri politice capricioase și răzbunătoare”, a declarat Salladay pentru CNN.

Harris, în calitate de rezidentă a orașului Los Angeles, ar putea beneficia și de protecția departamentului de poliție al orașului. Primarul din Los Angeles, Karen Bass, și Newsom au discutat joi seara despre această situație.

„Acesta este un alt act de răzbunare care se adaugă unei lungi liste de represalii politice sub forma concedierilor, revocării autorizațiilor de securitate și altele. Acest lucru o pune în pericol pe fosta vicepreședintă și aștept cu nerăbdare să colaborez cu guvernatorul pentru a mă asigura că vicepreședinta Harris este în siguranță în Los Angeles”, a declarat Bass pentru CNN într-un comunicat.

