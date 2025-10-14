Un nou episod din „serialul” Trump-Macron. Strângerea de mână care a făcut înconjurul lumii VIDEO

O nouă interacțiune bizară între președinții SUA și al Franței, Donald Trump și Emmanuel Macron, a stârnit valuri de reacții pe Internet. Cei doi lideri au oferit luni, 13 octombrie, la Summitul pentru Gaza desfășurat în Egipt, un moment care a captat instant atenția camerelor: o strângere de mână neobișnuit de lungă și vizibil tensionată, de nu mai puțin de 26 de secunde, relatează The Independent.

Imaginile au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, generând mii de reacții, glume și comparații cu alte momente similare dintre cei doi.

Cei doi președinți au fost surprinși trăgându-și reciproc brațele în timp ce zâmbeau forțat pentru fotografi, într-o scenă care a părut mai degrabă o competiție de forță decât un salut diplomatic.

🚨JUST NOW: French President Emmanuel Macron gets MAN HANDLED by President Trump during an AKAWARD handshake. Emmanuel Macron is an EMBARRASSMENT to the French People. pic.twitter.com/r6xTl3yIXa — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) October 13, 2025

Nu este prima dată când între cei doi are loc o strângere de mână ieșită din tipare. În 2017, Emmanuel Macron i-a oferit lui Donald Trump o strângere atât de fermă încât liderul american a încercat vizibil să își retragă mâna, fără succes. Atunci, momentul a durat 29 de secunde. În iunie 2018, la Summitul G7, cei doi s-au reîntâlnit și au repetat scena. Atunci, presa a surprins forma degetului mare al lui Macron imprimată pe mâna lui Trump.

În decembrie 2024, la redeschiderea Catedralei Notre-Dame din Paris, între cei doi a avut loc o altă strângere de mână, de această dată mai scurtă, de aproximativ 10 secunde, care s-a încheiat cu o îmbrățișare.

Chiar și atunci când o vânătaie proeminentă a fost observată pe mâna dreaptă a lui Donald Trump, în luna februarie a acestui an, Casa Albă a dat asigurări că semnul s-a datorat „strângerilor de mână frecvente”. Totuși, utilizatorii de pe rețelele sociale au glumit și de această dată, sugerând că „Trump a avut o nouă competiție de strângere de mână cu Macron”.

Luni, la Sharm el-Sheikh, președintele american a repetat gestul și cu șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepreședintele Emiratelor Arabe Unite, oferindu-i o strângere lungă și vizibil agresivă.

În aceeași zi, Donald Trump s-a remarcat și printr-un comentariu adresat premierului italian Giorgia Meloni, singura femeie prezentă la summit. În timpul discursului său, liderul de la Casa Albă a declarat: „Nu am voie să spun asta, pentru că, în mod normal, în SUA, dacă îi spui unei femei că este frumoasă, este sfârșitul carierei tale. Dar este o tânără femeie frumoasă”.

Într-o altă scenă care a stârnit rumoare, Donald Trump i-a mulțumit lui Emmanuel Macron în discursul său, glumind pe seama faptului că președintele francez nu era lângă el. „Mulțumesc mult Franței. Emmanuel? Îmi imaginam că este undeva în spatele meu. Unde este? Nu-mi vine să cred, ești discret astăzi”, a spus liderul american, stârnind râsete în sală.

