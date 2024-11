Elon Musk, cel mai bogat om din lume, susținător al campaniei electorale a lui Donald Trump, a participat la convorbirea telefonică, miercuri, între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Donald Trump, după victoria acestuia din urmă în alegerile prezidențiale americane, a declarat vineri pentru AFP un responsabil din cadrul președinției ucrainene.

"Pot să confirm asta", a indicat acest responsabil, sub rezerva anonimatului, întrebat despre o informație apărută în publicația americană Axios.

O altă sursă ucraineană de rang înalt a afirmat pentru AFP că Donald Trump "i-a trecut telefonul" lui Elon Musk, care a avut o "scurtă" convorbire cu Zelenski.

Elon Musk took part in the phone conversation between Trump and Zelensky - Axios

According to the portal's sources, Musk noted during the conversation that he will continue to provide Kyiv with access to the Starlink communications system.