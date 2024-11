Trump numește șef peste Transporturi un fost jurnalist de la Fox News și un ex-congresmen

Preşedintele ales al SUA Donald Trump şi-a anunţat luni alegerea pentru postul de ministru al Transporturilor: Sean Duffy, un fost congresmen în vârstă de 53 de ani şi susţinător al responsabilităţii fiscale, va obţine un vast portofoliu federal de cheltuieli pentru infrastructuri şi reglementări, relatează AFP.

"În timpul mandatului său în Congres, Sean a fost o voce republicană respectată care a pledat pentru responsabilitatea fiscală şi creşterea economică", a indicat preşedintele ales într-un comunicat.

Donald Trump a precizat că ministrul său "va restabili securitatea pe cerul nostru prin încetarea programelor pentru diversitate în rândul piloţilor şi controlorilor de trafic aerian".

"El va acorda prioritate excelenţei, competenţei, competitivităţii şi frumuseţii atunci când va reconstrui autostrăzi, tuneluri, poduri şi aeroporturi în America", a adăugat Trump.

Comunicatul menţionează că Sean Duffy este tatăl "a nouă copii incredibili" şi, prin urmare, ştie "cât de important este pentru familii să călătorească în siguranţă".

Sean Duffy, la fel ca Pete Hegseth, ales de Trump ca ministru al Apărării, a avut o carieră în televiziune.

Fost star de reality TV înainte de alegerea sa în Camera Reprezentanţilor în 2010 pentru Wisconsin, el găzduieşte o emisiune la Fox Business.

Ads

Donald Trump a anunţat numeroase numiri senzaţionale de la alegerea sa pentru a-şi forma cabinetul care urmează să pună în aplicare programul de creştere a taxelor vamale, reduceri bugetare şi expulzări în masă ale migranţilor, notează AFP.

Potrivit news.ro, Duffy se va confrunta cu o serie de probleme majore legate de transport. Numărul deceselor cauzate de accidente rutiere în SUA a scăzut în acest an, dar rămâne în continuare mult peste nivelurile de dinainte de apariţia sistemului Volvo. Rata deceselor rămâne mai mare în acest an decât în orice an pre-pandemic începând cu 2008. Duffy va face faţă presiunilor pentru a relaxa normele privind maşinile care se conduc singure, solicitate de Tesla şi de alţi producători auto.

Ads