FBI a percheziționat locuința lui John Bolton, fost consilier al lui Trump, devenit un critic al acestuia. Bolton susținea că Trump ar fi manipulat de Putin

FBI a percheziționat locuința lui John Bolton, fost consilier al lui Trump, devenit un critic al acestuia. Bolton susținea că Trump ar fi manipulat de Putin
Fostul consilier al lui Trump, John Bolton, crede că Putin îl manipulează pe președintele SUA - FOTO: White House

Agenții FBI au efectuat o percheziție la locuința lui John Bolton, fost consilier de Securitate Națională al președintelui Trump în primul său mandat la Casa Albă, devenit un critic al acestuia în cel de-al doilea mandat.

Echipele FBI au fost văzute la locuința lui Bolton în dimineața de 22 august 2025, în jurul orei 7, informează postul ABC News. Agenții erau însoțiți de circa șase mașini ale FBI, iar acțiunea la domiciliul lui Bolton a durat peste o oră.

Poliția locală din comitatul Montgomery a fost observată de ABC News blocând ambele intrări pe strada lui Bolton, apoi a plecat și a redeschis strada pentru tranzitul autovehiculelor. Angajații FBI au fost văzuți intrând și ieșind din casa fostului consilier, însă nu e cert dacă au luat sau nu ceva din interiorul imobilului.

John Bolton a fost consilier pentru Securitate Națională al președintelui Trump din aprilie 2018 până în septembrie 2019. În cel de-al doilea mandat al lui Trump, Bolton (acum în vârstă de 76 de ani) i-a adus critici repetate, acuzându-l pe Trump că ar fi „manipulat” de Putin, care îl consideră o „țintă ușoară”. Bolton l-a catalogat pe Trump drept „nepotrivit” pentru a ocupa funcția de președinte al SUA, în prefața memoriilor sale din 2024. Bolton a mai susținut că președintele Trump ar fi interpretat în mod continuu greșit relațiile de politică externă. „Trump privește relațiile internaționale prin prisma relațiilor sale personale cu liderii străini. Astfel, el crede că dacă are relații bune cu Putin, atunci Statele Unite au relații bune cu Rusia”, a susținut Bolton.

