Trump este „foarte nemulțumit” de achizițiile de petrol rusesc ale țărilor UE, afirmă Zelenski. Un oficial al Casei Albe confirmă

Autor: Mihai Diac
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 22:09
176 citiri
Donald Trump - Foto: Facebook/Donald J. Trump

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este „foarte nemulțumit" de achiziționarea de petrol rusesc de către țările UE, a declarat, joi, 4 septembrie 2025, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în urma unei conversații telefonice purtate cu șeful Casei Albe de liderii europeni reuniți la Paris.

„Este foarte nemulțumit că petrolul rusesc este cumpărat de Europa”, a declarat Volodimir Zelenski, referindu-se la Slovacia și Ungaria, în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele Emmanuel Macron, ținută la Palatul Elysée, scrie Le Figaro.

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus joi liderilor europeni că Europa trebuie să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, petrol care, potrivit lui Trump, ajută Moscova să finanțeze războiul împotriva Ucrainei, a confirmat un oficial al Casei Albe, citat de Reuters.

Trump s-a alăturat unei convorbiri telefonice cu lideri ai țărilor din „Coaliția de Voință”, după o reuniune condusă de președintele francez Emmanuel Macron consacrată garanțiilor de securitate pentru Kiev în cazul unui acord de pace cu Rusia.

„Președintele Macron și liderii europeni l-au invitat pe președintele Trump la reuniunea Coaliției de Voință. Președintele Trump a subliniat că Europa trebuie să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, care finanțează războiul, având în vedere că Rusia a încasat 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil către UE într-un an”, a declarat oficialul.

„Președintele a subliniat, de asemenea, că liderii europeni trebuie să exercite presiuni economice asupra Chinei pentru finanțarea eforturilor de război ale Rusiei”, a mai spus oficialul.

Comisia Europeană a propus o legislație pentru eliminarea treptată a importurilor de petrol și gaze rusești în UE până la 1 ianuarie 2028, întrucât Bruxellesul încearcă să întrerupă relațiile energetice de zeci de ani cu Rusia, după invadarea Ucrainei din 2022.

Trump a fost frustrat de incapacitatea sa de a opri luptele din Ucraina, după ce inițial a prezis că va putea pune capăt războiului rapid, când a preluat funcția în ianuarie anul trecut.

Oficialul a spus că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au numărat printre liderii care au participat la apelul cu Trump.

Potrivit Reuters, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că Donald Trump a sugerat în timpul convorbirii cu liderii europeni că SUA și Europa ar trebui să acționeze împreună pentru impunerea de sancțiuni suplimentare Rusiei și s-a discutat despre sancțiuni cu privire la petrol și gaze.

„Abordarea lui Trump a fost foarte mult aceea că trebuie să acționăm împreună în ceea ce privește politica de sancțiuni și acum să căutăm modalități, în special, de a opri mașinăria de război a Rusiei prin mijloace economice”, a declarat Stubb presei finlandeze. „În acest caz există două ținte, și anume petrolul și gazul. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și consilierii apropiați ai președintelui Trump vor discuta acest lucru în următoarele 24 de ore”, a spus Stubb.

