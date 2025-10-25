Trump despre Putin, la Doha: „Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul”

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, 25 octombrie, că nu intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia și Ucraina, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

„Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Doha.

Trump s-a întâlnit sâmbătă, la bordul avionului său, cu emirul și premierul Qatarului pentru discuții privind fragilul armistițiului din Fâșia Gaza, în timpul unei escale la Doha, în drumul său către Malaezia.

Președintele american a declarat totodată că eforturile de stabilizare a Fâșiei Gaza avansează și că o forță internațională va fi desfășurată în curând. „Ar trebui să fie o pace durabilă”, le-a spus Trump jurnaliștilor, întrebat despre situația din Gaza.

El a spus că Qatarul ar fi dispus să contribuie cu trupe de menținere a păcii, dacă va fi necesar, și a lăudat statul din Golf pe care l-a numit un aliat important și un actor cheie în stabilitatea regională.

