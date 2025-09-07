Mii de oameni au ieșit la proteste contra lui Trump, după ce liderul SUA a anunțat "Chipocalypse now" și a dezvăluit că iubește "mirosul deportărilor dimineața"

Autor: Mihai Diac
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 18:01
Trump, într-o poză creată cu AI cu referire la pelicula „Apocalypse Now” - FOTO Truth Social/Donald Trump

Mii de oameni au ieșit să protesteze pe străzile din marile orașe Chicago și Washington (ambele conduse de reprezentanți ai Partidului Democrat), după ce președintele SUA a trimis la Chicago Garda Națională și agenți anti-imigrare și după ce Donald Trump și-a însoțit această decizie printr-o postare pe Internet, extrem de controversată.

Guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker, l-a acuzat pe președintele Trump pentru o postare în care a distribuit imagini cu elicoptere survolând orașul Chicago, alături de o fotografie a lui Trump purtând o pălărie de cowboy, pe un fundal de flăcări (imagine realizată cu inteligența artificială), informează Euronews.

Postarea lui Trump de pe rețeaua Truth Social, referitoare la orașul Chicago, includea și mesaje precum: „Chipocalypse Now”, „iubesc mirosul deportărilor dimineața” și „Chicago e pe cale să afle de ce se numește Departamentul de Război”.

Guvernatorul Pritzker a criticat dur acest mesaj al președintelui Trump, avertizând că mesajul reprezintă o amenințare „de a intra în război cu un oraș american”.

