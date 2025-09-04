Trump anunță măsuri militare contra lui Putin. Vor fi trimise trupe americane suplimentare într-o țară de pe Flancul Estic, la cererea acesteia

Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor menține trupele în Polonia și, mai mult chiar, vor suplimenta efectivele militare din Polonia, dacă vor primi o cerere din partea acestei țări.

Trump a făcut acest anunț înaintea întâlnirii pe care a avut-o la Casa Albă, în ziua de 3 septembrie 2025, cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, informează Hotnews.

În acest context, Trump a dat asigurări că nu va retrage militarii americani din Polonia, ci chiar dimpotrivă. „Vom desfășura mai mulți dacă Polonia vrea acest lucru”, a spus liderul de la Casa Albă.

Președintele Trump a declarat, miercuri, în fața jurnaliștilor, că nu are niciun mesaj nou să-i transmită președintelui Putin, după ce îi dăduse acestuia două săptămâni pentru a avansa pe calea restabilirii păcii în Ucraina, iar acest termen tocmai a expirat.

„Nu am niciun mesaj pentru președintele Putin, știe care este poziția mea. Va lua o decizie într-o direcție sau alta, iar în funcție de ea, voi fi mulțumit sau nemulțumit, iar dacă noi nu vom fi mulțumiți, atunci ceva se va întâmpla”, a subliniat președintele SUA.

