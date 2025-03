Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el l-a susținut pe Mark Rutte, actualul secretar general al NATO, pentru a prelua această funcție.

Trump a făcut această dezvăluire în cadrul întâlnirii pe care a avut-o, în ziua de 13 martie 2025, la Casa Albă, cu Mark Rutte. Trump a amintit că a mai fost și o altă persoană care candida la postul de secretar general, dar pe care el nu a acceptat-o.

„A mai fost o altă persoană care nu mi-a plăcut. Nu am fost fericit. Și cred că l-am ținut departe de… știi despre ce vorbesc”, i-a spus Trump lui Rutte, la Casa Albă.

Președintele Trump nu a pronunțat, totuși, numele persoanei de care nu i-a plăcut.

Este foarte posibil ca persoana la care făcea aluzie Trump să fi fost Klaus Iohannis. Iohannis a fost candidat oficial la funcția de secretar general al NATO dar în cele din urmă și-a retras candidatura, după ce toate celelalte țări NATO au sugerat că-l preferă pe Rutte. Astfel, cei doi care rămăseseră în cursă au fost Iohannis și Rutte,

Pe de altă parte, și Kaja Kallas, fostul premier al Estoniei, își exprimase dorința să devină secretar general al NATO. Dar ea a cedat și l-a sprijinit pe Rutte. În prezent, Kaja Kallas este vicepreședintă a Comisiei Europene și responsabilă cu politica externă a UE. De pe această funcție, Kallas se pronunță ferm pentru menținerea sprijinului occidental față de Ucraina și față de participarea UE la negocierile pentru pace în Ucraina - ambele idei fiind în contradicție cu cele ale președintelui Trump.

Ads

La momentul în care Mark Rutte candida pentru funcția de secretar general al NATO, unul dintre atu-urile acestuia a fost că se știa că avusese o bună relație cu Donald Trump, încă din vremea primului mandat la Casa Albă al lui Trump, iar Trump candida la cel de-al doilea mandat.

Mark Rutte a preluat oficial funcția de secretar general al Alianței Atlantice la data de 1 octombrie 2024, când președinte al SUA era Joe Biden. Dar Biden deja se retrăsese din cursa pentru cel de-al doilea mandat, iar din partea Partidului Democrat candida, deja, Kamala Harris.

La Casa Albă, la data de 13 martie 2025, Trump a rememorat istoria colaborării sale cu Rutte, încă de când era premier al Olandei. „Este secretarul general al NATO și face o treabă fantastică. Toată lumea, fiecare raport pe care l-am primit spune ce treabă grozavă a făcut. Și nu sunt deloc surprins când aud că a trebuit să îl susținem. Și l-am sprijinit de îndată ce i-am auzit numele. Dar a fost un prim-ministru fantastic și face o treabă fantastică”, a declarat Trump despre Rutte.

Ads

„Așa că este o onoare să vă avem aici. Au ales un domn grozav. O să vă spun, asta a fost, am fost atât de fericit să aud asta pentru că ați avut pe cineva, Stoltenberg a fost foarte bun, și aveți pe cineva care va face o treabă incredibilă. Și am fost atât de mult în favoarea ta. Habar nu aveți. A mai fost o altă persoană care nu mi-a plăcut. Nu am fost fericit. Și cred că l-am ținut departe de… știi despre ce vorbesc. Am spus: acesta este omul potrivit să o facă. Și chiar a făcut-o. A fost un mare prim-ministru al Olandei. A făcut o treabă grozavă. Și asta este ceea ce face acum”, a spus Trump despre Rutte.

Despre Iohannis se știe că a avut mai multe întâlniri cu Trump, în primul său mandat la Casa Albă. La o asemenea întâlnire, cea din anul 2019, de la Casa Albă, Trump i-a făcut cadou lui Iohannis o șapcă, ceea ce a generat destule ironii, la acel moment.

Ads