Stațiunea de golf a lui Trump care a fost vandalizată de activiștii pro-palestinieni. ”Gaza nu este de vânzare”

Activiștii pro-palestinieni au vandalizat sâmbătă, 8 martie, una din stațiunile de golf ale președintelui SUA Donald Trump din Scoția. Ei au pictat ”Gaza nu este de vânzare” pe pereții exteriori ai uneia dintre clădirile din stațiunea de golf.

Getsul se dorește a fi un răspuns la propunerea lui Trump de a goli Fâșia Gaza de populația palestiniană. Activiștii au vizat terenul de golf Turnberry și hotelul lui Trump din sud-vestul Scoției peste noapte, arată AP.

Grupul Palestine Action a spus că „respinge modul în care Donald Trump tratează Gaza ca și cum ar fi proprietatea sa de a dispune după cum vrea”.

„Pentru a clarifica acest lucru, i-am arătat că propria sa proprietate nu este ferită de acte de rezistență”, se spune într-un comunicat.

Poliția din Scoția a declarat că a primit un raport de vandalizare încă de la primele ore ale zilei de sâmbătă și că o anchetă este în desfășurare.

"GAZA IS NOT FOR SALE" is sprayed across the lawn and the golf course's holes are dug up. pic.twitter.com/LC2Df5VvDl

Președintele SUA a cerut ca populația din Gaza să fie relocată permanent în altă parte, astfel încât Statele Unite să poată prelua teritoriul și să-l dezvolte pentru alții. Palestinienii au respins categoric apelurile de a pleca.

Turnberry este unul dintre cele 10 terenuri aflate în rotație pentru a găzdui British Open, cel mai vechi dintre cele patru campionate majore de golf masculin.

BREAKING: Trump’s Turnberry golf club in Scotland was just vandalized

Vandals broke in and damaged some of the greens, while also painting 'GAZA IS NOT FOR SALE' in huge letters across the lawn of the popular golf course, and painted on the build.

The world isn’t a fan I… pic.twitter.com/q0W60j8Ldv