Trump amenință că va tăia ajutorul american pentru Ucraina, dacă va fi reales. „Voi rezolva această problemă” VIDEO

Donald Trump, fostul președinte american, a criticat sâmbătă, 15 iunie, amploarea sprijinului acordat de SUA Ucrainei şi a declarat că, dacă va fi reales în noiembrie, va rezolva imediat această problemă.

La un miting de campanie din Detroit, Trump l-a criticat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, numindu-l „cel mai mare agent de vânzări din toate timpurile” referindu-se la eforturile Kievului de a obţine sprijinul SUA în apărarea împotriva agresiunii ruseşti.

„Tocmai a plecat acum patru zile cu 60 de miliarde de dolari, ajunge acasă şi anunţă că are nevoie de încă 60 de miliarde de dolari. Nu se termină niciodată”, le-a spus Trump susţinătorilor.

„Voi rezolva această problemă înainte de a prelua Casa Albă, în calitate de preşedinte ales”, a declarat Trump, fără a preciza cum vede posibil să facă aceasta din această postură, înainte de a fi învestit.

