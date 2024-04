Prima întâlnire cu Trump a președintelui conservator al Poloniei de la invazia Rusiei în Ucraina. Duda: ”Am fost invitat în apartamentul său privat” VIDEO

Trump şi preşedintele polonez Andrzej Duda au discutat despre situaţia din Ucraina, NATO şi Orientul Mijlociu, la un dineu găzduit miercuri, 17 aprilie, la New York de fostul preşedinte american, care candidează din nou la Casa Albă, a anunţat echipa sa de campanie, potrivit AFP şi Reuters.

Într-un video postat pe reţeaua sa Truth Social care îi arată pe cei doi oameni politici unul lângă altul, Trump şi-a exprimat speranţa să poată lucra „din nou” cu preşedintele conservator al Poloniei, care a fost unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai săi în UE în timpul mandatului său.

Duda a transmis la rândul său că s-a întâlnit în privat cu fostul preşedinte american. „Am fost invitat de Donald Trump în apartamentul său privat, ca să spun aşa. Aceasta este pur şi simplu o întâlnire privată în legătură cu prezenţa mea aici, la New York”, le-a declarat Duda jurnaliştilor la New York.

Printre subiectele discutate s-a numărat şi NATO, într-un context de temeri privind o posibilă dezangajare a SUA în cazul alegerii lui Trump.

În februarie, acesta din urmă a provocat panică în Europa, ameninţând că va înceta să garanteze protecţia ţărilor NATO împotriva Rusiei dacă ele nu alocă un buget suficient apărării lor.

În timpul dineului lor de miercuri, cei doi lideri au discutat propunerea lui Duda ca ţările membre NATO să-şi mărească bugetele militare de la 2% la 3% din produsul intern brut, a precizat echipa de campanie a lui Trump.

„Ei au discutat, de asemenea, despre războiul dintre Rusia şi Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu în care este implicat Israelul şi alte câteva subiecte legate de pacea mondială”, a spus sursa citată într-un comunicat.

