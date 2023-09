Trump s-a lepădat de un gest electoral care-i putea aduce o nouă inculpare

Donald Trump s-a afişat într-un magazin de arme de foc, State Armory, în timpul unei vizite în statul South Carolina (sud), unde s-a plimbat prin raioane cu armament şi a discutat cu alte persoane despre un pistol, agitat de una dintre acestea, relatează The Hill.

”Vreau să cumpăr unul, vreau să cumpăr unul”, a declarat Donald Trump, potrivit unei înregistrări video postate pe X de către purtătorul său de cuvânt în alegerile prezidenţiale din 2024, Steven Cheung.

“I want to buy one.”

— Indicted former President Donald Trump while admiring a Glock at a campaign stop in South Carolina. A Trump spokesperson later said he purchased the gun, which would be an apparent violation of federal law. pic.twitter.com/UN05jcGhMH