Țeapă prezidențială! Trump a “făcut cinste” fanilor la un restaurant din Miami, dar n-a plătit nota

După audierea în urma căreia a fost pus sub acuzare pentru 37 de delicte federale, fostul președinte Trump s-a oprit la un restaurant celebru din Miami, unde a anunțat, generos, că face cinste clienților aflați la mese. Numai că, la plecare, Trump n-a achitat nota, informează Miami New Times, citat de The Independent.

La sosire, Trump a avut parte de o primire călduroasă din partea clienților restaurantului Versailles din Miami, o locantă predilectă pentru republicani, iar mesenii i-au cântat „La mulți ani”.

Fostul președinte n-a stat decât câteva minute în restaurant, timp în care le-a spus celor prezenți că „se va servi mâncare pentru toată lumea”, însă nu prea le-a dat timp clienților să și comande, după care a plecat fără să ia și nota de plată.

Trump s-a întors la New Jersey în după-amiaza respectivă, de unde a organizat o conferință de presă de la clubul său de golf din Bedminster, spunând, în esență, ascultătorilor că a refuzat să înapoieze cutiile cu documente clasificate pentru că își depozitase haine în ele.

Țeapa pe care Trump a dat-o la Miami nu e chiar ceva surprinzător pentru cei care i-au urmărit mai atent cariera publică. Spre exemplu, potrivit USA Today, Trump a refuzat să-și plătească mai mulți oameni angajați să lucreze la campania sa prezidențială din 2016, de la spălători de vase până la avocați. Sau situația reclamată de TruthSocial, rețeaua de social media aleasă de Trump ca să combată influența Twitter, care se judecă cu web host-ul folosit de Trump pentru facturi neplătite.

Ads