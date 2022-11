Trump după ce a votat în Florida, la câteva minute distanță de reședința sa: ”Vom avea o seară foarte grozavă” VIDEO

Fostul președinte Donald Trump a votat marți, 8 noiembrie, pentru guvernatorul Florida Ron DeSantis și a prezis ”noapte grozavă” pentru republicani.

„Da, am făcut-o”, le-a spus Trump reporterilor când a fost întrebat dacă a votat pentru DeSantis în afara unei secții de votare din Palm Beach, unde a votat.

„Cred că vom avea o seară foarte grozavă și este palpitant”, a adăugat el, citat de CNN.

JUST IN: Donald Trump says he voted for Gov. Ron DeSantis in Floridapic.twitter.com/JirUgib2cr