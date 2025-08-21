Mesaj șocant al lui Trump. Liderul SUA recomandă Ucrainei să atace Rusia, aceasta fiind singura ei șansă de a câștiga războiul

Autor: Mihai Diac
Joi, 21 August 2025, ora 17:08
321 citiri
Mesaj șocant al lui Trump. Liderul SUA recomandă Ucrainei să atace Rusia, aceasta fiind singura ei șansă de a câștiga războiul
Donald Trump, alături de lideri ai UE, premierul UK, șeful NATO, președintele Ucrainei, august 2025 / FOTO: POTUS, White House (X, Facebook)

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Internet un mesaj șocant, în care pare să recomande Ucrainei să atace Rusia, nu doar să se apere în fața agresiunii rusești.

Trump susține în acest mesaj că predecesorul său la Casa Albă, Joe Biden, este vinovat pentru că ar fi interzis Ucrainei să desfășoare atacuri. Indirect, Trump afirmă, astfel, că el acordă Ucrainei libertatea de a ataca Rusia.

Mesajul liderului SUA, publicat la mijlocul zilei de joi, 21 august 2025, vine după o serie de întâlniri ale acestuia mai întâi cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, apoi cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, precum și cu o serie de lideri ai țărilor europene membre NATO. Întâlnirile acestor politicieni ar fi avut ca scop facilitarea procesului de restabilire a păcii în Ucraina.

Iată mesajul integral publicat de președintele SUA, Donald Trump, pe rețeaua Truth Social:

"Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără a ataca o țară invadatoare. E ca o echipă sportivă grozavă care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în ofensivă. Nu există nicio șansă de a câștiga! La fel este și cu Ucraina și Rusia. Joe Biden, cel necinstit și extrem de incompetent, nu ar fi lăsat Ucraina să RIPOSTEZE, ci doar să SE APERE. Cum de s-a întâmplat asta? Indiferent, acesta este un război care nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte - ZERO ȘANSE. Vremuri interesante în viitor!!!"

