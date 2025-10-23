Trump explică de ce SUA refuză să trimită rachete Tomahawk Ucrainei: „Este nevoie de un an de antrenament intens”

Președintele american Donald Trump a oferit miercuri, 23 octombrie, o explicație privind decizia Statelor Unite de a nu furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, în contextul războiului în desfășurare cu Rusia. Liderul de la Casa Albă a subliniat complexitatea acestui tip de armament și necesitatea unui antrenament intensiv pentru utilizarea sa corectă.

„Stăpânirea utilizării Tomahawk-ului necesită un proces de învățare îndelungat. Este o armă foarte puternică, foarte precisă, și poate tocmai asta o face atât de complexă. Dar durează un an. Este nevoie de un an de antrenament intens pentru a învăța cum să o folosești. Noi știm cum să o folosim, și nu îi vom învăța pe alții acum. Ar fi prea târziu”, a explicat Trump, adresându-se presei la Casa Albă.

Declarațiile liderului american vin imediat după întâlnirea sa cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a apreciat decizia lui Trump. „Președintele are dreptate. Sistemul Tomahawk necesită luni întregi de instruire, pentru oricine altcineva în afară de soldații americani”, a declarat Rutte, potrivit The Hill.

Pe de altă parte, premierul Finlandei, Petteri Orpo, a pledat pentru o abordare mai fermă din partea Washingtonului, susținând că autorizația de folosire a rachetelor americane de către Kiev ar fi necesară pentru securitatea europeană. „Putin crede doar în putere. Dacă vrem să oprim războiul, trebuie să fim la același nivel sau chiar mai puternici decât Rusia”, a declarat Orpo pentru POLITICO, înaintea summitului liderilor Uniunii Europene de la Bruxelles.

În paralel, Trump a anunțat sancțiuni drastice împotriva unor mari companii petroliere rusești, precum Rosneft și Lukoil, acuzând Kremlinul de „lipsă de angajament serios față de procesul de pace”. Președintele s-a arătat totodată nemulțumit de ritmul negocierilor cu Vladimir Putin. „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se întâmplă nimic. Pur și simplu nu se ajunge nicăieri”, a afirmat Trump.

