Discuția dintre președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski s-a desfășurat în termeni extrem de duri la Casa Albă, vineri, 28 februarie, imediat după primirea liderului de la Kiev de omologul său american, transmit jurnaliștii aflați la Washington.

La discuție participă și vicepreședintele SUA, James David Vance, care susține punctele de vedere ale președintelui Trump, fiind însă chiar mai dur decât Trump la adresa lui Zelenski.

UPDATE 20.33 Acordul dintre Zelenski și Trump nu s-a semnat în ziua de 28 februarie 2025. Anunțul a fost făcut de Trump pe rețeaua sa socială Truth Social.

UPDATE 20.31 La finalul întâlnirii aprinse, Trump i se adresează direct lui Zelenski:

„Problema este că v-am dat avânt să fiţi un tip dur, dar nu cred că aţi fi un tip dur fără Statele Unite. Iar oamenii voştri sunt foarte curajoşi. Dar fie veţi face o înţelegere, fie vom ieşi din asta şi dacă vom ieşi, veţi lupta. Nu cred că va fi frumos, dar veţi lupta”, ameninţă Trump. „Dar nu aveţi atuuri în mână”, îl avertizează el pe Zelenski, citat de news.

„Însă odată ce semnăm acea înţelegere, sunteţi într-o poziţie mult mai bună”, adaugă el.

„Nu acţionaţi deloc recunoscător şi asta nu este un lucru frumos. Voi fi sincer”, a mai spus Trump înainte de a declara întâlnirea încheiată.

UPDATE 20.25 Întâlnirea a luat o turnură delicată şi tensionată, cu un schimb de replici şi tonul ridicat între Trump, vicepreşedintele JD Vance şi Zelenski, chiar în faţa presei.

.@VP: "Do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?"@POTUS: "You don't have the cards right now. With us, you start having cards ... You're… pic.twitter.com/iTYyAmfuCJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 28, 2025

Trump şi Vance îi spun lui Zelenski că ar trebui „să fie mai recunoscător” şi îl acuză că „se joacă cu al Treilea Război Mondial”, relatează The Guardian.

„Aţi spus mulţumesc măcar o dată?”, îl atacă Vance pe Zelenski, reproşându-i că se contrazice cu ei în faţa presei americane. Vance îi spune că are comentarii „lipsite de respect”.

Au existat „o mulţime de discuţii” după ce războiul dintre Rusia şi Ucraina a început în 2014, a explicat Zelenski. „Am semnat un acord” pentru o încetare a focului în 2019, reaminteşte Zelenski, adăugând că a fost asigurat că acordul va fi menţinut, dar Putin a încălcat acea încetare a focului, lansând invazia la scară largă a Ucrainei în 2022. „Despre ce fel de diplomaţie vorbiţi, JD (Vance)?”, îl întreabă el pe vicepreşedinte, moment în care Vance îi răspunde: „Cred că este o lipsă de respect din partea dumneavoastră să veniţi în Biroul Oval şi să încercaţi să vă contraziceţi pe această temă în faţa presei americane”.

Știre inițială

Jurnaliștii BBC transmit că Trump i-a spus în mod repetat lui Zelenski „fii recunoscător”. Președintele Trump și vicepreședintele Vance l-au acuzat pe Zelenski pentru faptul că n-ar fi mulțumit pentru sprijinul pe care Statele Unite l-au oferit Ucrainei. Trump l-a avertizat pe Zelenski că, dacă n-ar fi avut sprijinul SUA, ar fi pierdut de multă vreme războiul cu Rusia. "Da, în trei zile", a răspuns ironic Zelenski.

President Donald J. Trump and Vice President JD Vance put AMERICA FIRST. pic.twitter.com/AkAvzKpcpb — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2025

Trump l-a mai acuzat pe Zelenski de faptul că se „joacă cu al treilea Război Mondial”.

Înregistrarea video făcută publică de la Casa Albă, care prezintă o parte a discuțiilor dintre Trump, Vance și Zelenski, se încheie cu Trump spunându-i lui Zelenski că nu este „foarte recunoscător”.

În ciuda acestor divergențe, liderul american a spus că acordul SUA - Ucraina va fi semnat și este avantajos și pentru Ucraina. "E un acord incredibil pentru Ucraina pentru că facem o investiție mare pentru țara lor", a susținut președintele Trump.

Liderul SUA a fost întrebat de jurnaliști cum de s-a semnat acest acord bilateral, în ciuda divergențelor pe care le are cu Zelenski. "Eu sunt un om de afaceri. Am făcut o înțelegere. Nu credeam să ajungem la un acord dar am făcut o înțelegere", a răspuns președintele SUA.

Donald Trump a fost întrebat dacă Statele Unite vor continua să ofere arme Ucrainei. "Vom continua sa livrăm arme (Ucrainei – n.n.) dar sper ca nu foarte multe pentru că eu vreau să se încheie pacea. Eu vreau să rezolv acest conflict", a sustinut Donald Trump. "Eu am oprit multe războaie, am oprit multe războaie înainte să pornească", a spus liderul SUA.

‼️ BREAKING: A tough, heated conversation between Trump, Zelenskyy and Vance Trump: Your country is in big trouble. You're not winning this. Zelenskyy: From the very beginning of the war, we've been alone. And we are thankful. I said thanks in this cabinet. Trump: You haven't… pic.twitter.com/lWscIqLgww — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2025

A Heated-Argument in the Oval Office minutes ago between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, with Trump stating, “You either make a deal or we are out.” pic.twitter.com/zWwn8U8Tae — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2025

