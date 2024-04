Trupă rusească de heavy metal, arestată în timpul concertului pentru ”propaganda simbolurilor naziste” VIDEO

Membrii unei cunoscute trupe ruseşti de heavy metal, Korrozia Metalla, au fost arestaţi de poliţie în plin concert la Nijni Novgorod şi inculpaţi cu privire la ”propaganda simbolurilor naziste”, anunţă autorităţile, relatează AFP.

”Ofiţeri de poliţie, cu susţinerea Gărzii Naţionale, au arestat trei membri ai unui grup de muzică într-un club la Nijni Novgorod”, a anunţat sâmbătă seara într-un comunicat poliţia regională.

Cei trei membri ai trupei, în vârstă de 19, 42 şi 57 de ani, sunt acuzaţi de ”propagandă sau expunere publică de accesorii sau simboluri naziste”, o infracţiune pedepsită cel mai adesea cu o amendă sau cu o scurtă perioadă de detenţie administrativă.

Poliţia anunţă că a confiscat tricouri şi cărţi ”cu simboluri interzise”.

Potrivit directoarei trupei, Maria Runova, intervievată de agenţia oficială rusă de presă Tass, simbolurile respective sunt ”foste simboluri slave”.

În imagini de la concert difuzate pe reţele de socializare, apar forţe de ordine care pătrund în sală în timpul concertului şi îi obligă pe spectatori să se culce la pământ, în unele cazuri în forţă.

The musicians of "Korrozia Metalla" were charged with demonstrating extremist symbols.

Ads

As a reminder, last night in Nizhny Novgorod, OMON disrupted the band's concert, forcing the audience to lie face down on the floor and beating them, including with an electric shocker.… pic.twitter.com/aXkcKYv5CE