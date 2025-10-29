Mii de soldați americani ar putea fi retrași din România. SUA ar fi informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră

Statele Unite intenționează să retragă o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un batalion din brigada americană de la Marea Neagră, marchează o schimbare semnificativă de priorități către emisfera vestică și regiunea Indo-Pacifică.

Decizia, aflată în pregătire în administrația Trump, ridică semne de întrebare privind angajamentul Washingtonului față de securitatea flancului estic al NATO și capacitatea de descurajare în fața Rusiei, într-un moment în care tensiunile din regiune rămân ridicate, arată Kyiv Post.

Administrația Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă care stârnește îngrijorare în flancul estic al Europei și o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului.

Potrivit surselor citate, administrația a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare.

Într-o declarație acordată marți publicației Kyiv Post, oficialii – toți cerând anonimatul deoarece nu sunt autorizați să discute deliberările interne înainte de un anunț oficial – au declarat că reducerea trupelor nu se așteaptă să depășească „mai mult de un batalion”. De asemenea, au insistat că măsura nu va „avea un impact semnificativ asupra operațiunilor americane din regiune”.

Trupele din România și Polonia în planurile SUA pentru Pacific

Discuțiile interne au luat inițial în considerare reduceri atât în România, cât și în Polonia, dar decizia finală a vizat doar România, au declarat sursele pentru Kyiv Post.

Motivul din spatele reducerilor este legat de o inițiativă mai amplă a Pentagonului de a concentra resursele pe emisfera vestică și de a contracara mai bine China în Pacific.

Aceasta se aliniază cu revizuirea în curs a posturii forțelor de la Pentagon, care examinează cu atenție misiunile Comandamentului European al SUA pentru a elibera resurse pentru o schimbare către emisfera vestică și Indo-Pacific - punctul central al competiției și dominației strategice principale a Americii.

Totuși, pentru o regiune care încă se confruntă cu consecințele invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, momentul este considerat de unii ca fiind precar.

Colonelul în retragere al armatei americane Richard Williams, fost director adjunct în cadrul diviziei de investiții în apărare a NATO, a declarat marți pentru Kyiv Post: „Nu există niciun motiv evident sau tactic pentru retragerea brigăzii NATO din România”.

Într-o asigurare majoră adresată unuia dintre cei mai fideli aliați europeni ai Americii, președintele Trump s-a întâlnit recent cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, și a garantat că trupele americane din Polonia nu vor fi reduse.

În timpul întâlnirii lor, Trump ar fi declarat că SUA „nici măcar nu s-a gândit” la retragerea soldaților din țară, subliniind: „Suntem alături de Polonia până la capăt”. Această promisiune a adus o oarecare ușurare la Varșovia.

„Orice reducere în regiunea noastră va fi percepută de Rusia ca fiind atractivă”, a declarat Justyna Gotkowska, directoare adjunctă la principalul think tank guvernamental din Polonia, Centrul pentru Studii Estice (OSW), subliniind „valoarea de descurajare” crucială a prezenței militare americane pe flancul de nord-est.

Ea a mai declarat corespondentului Kyiv Post că unitățile de rotație – precum cele din România – sunt „cele mai ușor de retras”.

Polonia găzduiește în prezent până la 10.000 de soldați americani prin rotație, alături de sediul Corpului V desfășurat în avans.

Schimbări în rândul trupelor din României

Acțiunea a avut loc și pe fondul anunțului Armatei SUA – relatat de Stars and Stripes – că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda misiunii militare americane din România, care vizează fortificarea flancului estic al NATO.

Divizia 3 Infanterie a preluat săptămâna aceasta comanda operațiunilor Armatei în regiunea Mării Negre, conducând o forță operativă de aproximativ 3.000 de soldați într-o desfășurare de nouă luni.

Unitatea a înlocuit Divizia 1 Blindată, luni, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK), principalul centru al forțelor americane din România, potrivit unui comunicat al Armatei.

Operațiunile acoperă misiuni în România, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. În timpul desfășurării sale, Forța Operativă de Fier a Diviziei 1 Blindate „a avansat integrarea comenzii și controlului SUA-NATO cu planificarea detaliată a operațiunilor de răspuns la crize, a liniilor de apărare a flancului estic și a extinderii forțelor terestre avansate”, a declarat Armata.

