Divizie de elită din armata SUA, trimisă în România: ”Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru de teritoriu NATO” VIDEO

Divizia 101 aeropurtată a armatei Statelor Unite a fost trimisă în România, fiind pentru prima dată în ultimii 80 de ani în care este desfășurată în Europa.

Evenimentul are loc în contextul tensiunilor dintre Rusia și NATO, iar unitatea, poreclită „Screaming Eagles”, este antrenată să acționeze rapid pe orice câmp de luptă din lume, potrivit Digi24.

CBS News a luat un interviu comandantului adjunct al diviziei, brigadierul-general John Lubas și colonelului Edwin Matthaidess, comandantul brigadei 2 de luptă, într-un elicopter Black Hawk, chiar la marginea teritoriului NATO, la câțiva kilometri distanță de graniță ucraineană, în România.

4700 US soldiers of the 101st Airborne division (the legendarny Screaming Eagles) have arrived to Eastern Romania, just around 300 km from Mykolayiv and Kherson.

