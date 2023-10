Trupele Israelului au lovit 150 de ținte subterane ale Hamas în Fâșia Gaza. Alt lider al grupării teroriste, ucis

Armata israeliană anunţă sâmbătă că a ”lovit 150 de ţinte subterane” în nordul Fâşiei Gaza, în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o intensificare a bombardamentelor, în care Tsahalul anunţă că a lovit tuneluri folosite de Hamas şi instalaţii subterane, relatează AFP.

”În noaptea (de vineri spre sâmbătă), avioane de luptă ale Tsahalului au lovit 150 de ţinte subterane în nordul Fâşiei Gaza, inclusiv tuneluri folosite de către terorişti, instalaţii subterane de luptă şi alte infrastructuri subterane. Mai mulţi terorişti din Hamas au fost omorâţi”, anunţă armata israeliană într-un comunicat publicat în urma unor raiduri aeriene intense în enclava palestiniană.

Israelul este convins că mişcarea islamistă palestiniană îşi conduce şi organizează operaţiunile dintr-o uriaşă reţea de tuneluri subterane.

