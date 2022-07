Reportaj BBC despre "echipele morții" din SAS. Apărarea Guvernului Marii Britanii: "Ne opunem ferm la această raportare subiectivă"

BBC a realizat o investigație intitulată "Echipele morții SAS: o crimă de război britanică?", care urmează să fie difuzată marți, 12 iulie. Cu o zi înainte de premieră, Ministerul Apărării din Marea Britanie a făcut public un punct de vedere.

Oficialii britanici din Apărare susțin că episodul difuzat de BBC Panorama despre operațiunile SAS în Afganistan ajunge la concluzii nejustificate din acuzații care au fost deja pe deplin investigate.

"Am furnizat Panorama o declarație detaliată și cuprinzătoare, subliniind fără echivoc modul în care două operațiuni ale Poliției Serviciului au vizat o investigație extinsă și independentă asupra acuzațiilor cu privire la conduita forțelor britanice în Afganistan.

Nicio investigație nu a găsit suficiente dovezi pentru a justifica începerea unei anchete penale. A insinua altceva este iresponsabil, incorect și pune în pericol personalul nostru curajos al Forțelor Armate atât pe teren, cât și reputațional.

Ministerul Apărării este, desigur, deschis să ia în considerare orice noi dovezi, nu ar exista nicio obstacol. Dar, în absența acestui lucru, ne opunem ferm la această raportare subiectivă", se arată în punctul de vedere al Ministerului Apărării.

