Trupele Wagner, trimise masiv de Lukașenko înapoi în Rusia. "Putin s-a reangajat în obiectivul său inițial de a-l distruge pe Prigojin"

Speculațiile cu privire la retragerea Grupului Wagner din Belarus sugerează că anumite aspecte ale acordului dintre președintele rus Vladimir Putin și finanțatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, în urma rebeliunii armate a lui Wagner din 24 iunie, au fost încălcate, arată o analiză publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

O sursă din interiorul Kremlinului a ISW a declarat pe 8 august că forțele Wagner se află în prima etapă a retragerii din Belarus prin transportul cu autobuze de grupuri de 500 până la 600 de persoane din Belarus către Krasnodar Krai, Voroneț și Rostov, în Rusia.

A doua etapă a retragerii ar fi programată după 13 august. Sursa din interior și o sursă afiliată lui Wagner au speculat că forțele Wagner ar putea părăsi Belarus deoarece președintele belarus Alexander Lukașenko a refuzat să susțină financiar staționarea Wagner pe teritoriul țării după ce a descoperit că nici Rusia nu va plăti, așa cum se așteptase, în mod evident.

Putin și Lukașenko au permis forțelor lui Wagner și lui Prigojin să continue să opereze în Belarus după rebeliunea armată. Sursa din interior a susținut că un grup mic de instructori Wagner va rămâne în Belarus pentru a antrena forțele din Belarus.

Aproximativ 500 de soldați din gruparea Wagner care au supraviețuit bătăliei de la Bahmut au fost recrutați pentru noi misiuni în Libia. Mercenarii sunt plătiți cu 240.000 de ruble (aproximativ 2.500 de dolari) lunar, plus bonusuri care pot ajunge până la 2.000 de dolari lunar pentru a servi în Libia.

4/ Around 500 Wagner stormtroopers who survived the battle of Bakhmut are reported to have been recruited for new work in Libya. The stormtroopers are paid 240,000 rubles ($2,471) per month plus another 190,000 rubles ($1,956) monthly to serve in Libya.