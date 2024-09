Japonia, lovită de tsunami după un cutremur cu magnitudinea de 5,8 FOTO/VIDEO

Un tsunami de 50 de centimetri a lovit marţi dimineaţă, 23 septembrie, o insulă situată la sud de Tokyo, în urma unui cutremur cu magnitudinea 5,8 produs în regiune, au anunţat meteorologii din Japonia, transmite agenţia de presă Kyodo.

Epicentrul seismului produs la ora locală 08:14 a fost localizat în apele din apropierea insulei Torishima, situată în arhipelagul Izu din Pacific.

Tsunami-ul de 50 de centimetri a fost detectat la ora 08:58 pe insula Hachijo, în timp ce un tsunami de 20 de centimetri şi unul de 10 centimetri au fost, de asemenea, înregistrate pe insula Kozu, respectiv pe insula Miyake, potrivit Agenţiei de meteorologie din Japonia.

La scurt timp după producerea cutremurului, agenţia a emis o avertizare de tsunami pentru grupurile de insule Izu şi Ogasawara. Alerta a fost ridicată la ora locală 11:00.

Cutremurul a avut magnitudinea iniţială 5,9, revizuită ulterior în scădere. Institutul american de geofizică (USGS) a estimat magnitudinea la 5,6, conform AFP.

Japanese meteorologists said that an earthquake of 5.6 magnitude was felt on Izu Island at around 5 am in the morning.

