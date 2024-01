Valuri tsunami au lovit coasta Japoniei, luni, 1 ianuarie, după ce țara a fost zguduită de cutremurul cu magnitudinea de 7,5 grade.

Momentul în care valurile uriașe ajung la țărm, în orașul Suzu din prefectura Ishikawa, a fost surprins în imagini video de către localnici.

20 de cutremure cu magnitudinea 4 sau mai puternice au avut loc în largul coastelor prefecturii Ishikawa şi a prefecturii vecine Niigata, între orele 16.06 şi 17.29, ora locală, cel mai puternic dintre cutremure având magnitudinea de moment 7,5 şi producându-se la o adâncime de numai 10 kilometri, relatează The Guardian.

Ads

Au fost emise avize de tsunami până în nordul insulei Hokkaido şi în sudul insulei Kyushu.

În oraşele din zona afectată au fost raportate pene de curent şi conducte de apă sparte, în timp ce drumurile principale sunt închise din cauza fisurilor şi a altor pagube.

Imagini din oraşul Wajima cu case prăbuşite şi avariate, alături de drumuri cu fisuri uriaşe, au fost difuzate de NHK, postul public de televiziune din Japonia. Pagubele par a fi rezultatul cutremurului şi nu al tsunami-ului de 1,2 metri care a lovit zona.

O poartă torii a fost avariată la un sanctuar din Kanazawa, prefectura Ishikawa.

🚨BREAKING NEWS🚨 Tsunami alerts issued for North Korea and Russia's far eastern region! 🌊 Stay safe and follow instructions from local authorities. Our thoughts are with those affected. #TsunamiAlert pic.twitter.com/lerj9AV9QG — My Global Feed (@MyGlobalFeed1) January 1, 2024

Ads

Prim-ministrul Fumio Kishida a sosit la biroul său la ora locală 17.15 pentru a evalua pagubele şi a conduce răspunsul guvernului la această situaţie de urgenţă.

Între timp, şi Rusia a emis o alertă de tsunami pentru coasta vestică a insulei Sakhalin. O evacuare este în curs de desfăşurare, a anunţat departamentul regional pentru situaţii de urgenţă, potrivit agenţiei TASS.

Ads

Quake-hit Japan on tsunami alert https://t.co/0W0QRp6BPW — BusinessLIVE (@BusinessLiveSA) January 1, 2024

Un cutremur cu magnitudinea 7,5 a lovit luni Japonia. Agenția meteorologică japoneză a emis o alertă de tsunami de-a lungul regiunilor de coastă vestice ale prefecturilor Ishikawa, Niigata și Toyama. Estimările arată că valuri de până la 5 metri înălțime ar putea ajunge la Noto, în prefectura Ishikawa.

Ads