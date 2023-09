„Ziua Apocalipsei a venit”: peste 5.300 de morți în Libia după catastrofa provocată de tsunami. „Marea aruncă în mod constant zeci de cadavre”

Cadavre spălate de valuri zăceau miercuri, 13 septembrie, pe ţărm, în estul Libiei, mărind bilanţul victimelor unei furtuni care a măturat cartiere întregi şi le-a târât în largul mării.

Sunt peste 5.300 de morţi deja confirmaţi, dar multe alte mii de persoane sunt încă date dispărute. Cei care au rămas în viaţă povestesc cu oroare ceea ce au văzut, după ce două baraje din apropierea oraşului Derna s-au rupt, iar apa a năvălit ca un uriaş tsunami. Pentru ei, Ziua Apocalipsei a venit, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Întinderi mari din oraşul mediteranean Derna au fost distruse de torentul uriaş, după ce ploile provocate de puternica furtună Daniel au rupt două baraje situate în amonte, duminică seara. Clădiri întregi cu mai multe etaje, cu familii care dormeau înăuntru, au fost măturate pur şi simplu de năvala apelor.

"Marea aruncă în mod constant zeci de cadavre", a declarat telefonic pentru Reuters Hichem Abu Chkiouat, ministrul aviaţiei civile din cadrul administraţiei care conduce estul Libiei. "Am numărat peste 5.300 de morţi până în prezent, iar numărul este posibil să crească semnificativ şi chiar să se dubleze, deoarece numărul persoanelor dispărute este de asemenea de ordinul miilor", a adăugat el.

"Devastarea este atât de profundă încât unele zone au dispărut, au dispărut complet", a povestit la BBC acelaşi ministru Hichem Abu Chkiouat, după ce a fost la Derna. "Imaginaţi-vă deci că o zonă rezidenţială a fost distrusă complet, nu o puteţi vedea, nu mai există. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva. Este, în orice caz, un tsunami", a afirmat ministrul.

Zeci de mii de persoane au rămas fără adăpost, a mai spus el, făcând apel la ajutor internaţional şi adăugând că Libia nu are experienţa necesară pentru a face faţă urmărilor unui astfel de dezastru.

Oficialii au declarat că cel puţin 10.000 de persoane sunt considerate dispărute sau moarte, deşi bilanţul morţilor confirmaţi până în prezent variază.

💔 The devastating floods in eastern Libya have left over 5,300 dead 10,000 people missing and around 30,000 displaced in Derna and other towns. Derna was hit hard, experiencing waves up to 7 meters (23 feet) high that submerged the city and caused extensive destruction. Access… pic.twitter.com/nTnZmVdvuy