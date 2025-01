Jurnalistul conservator Tucker Carlson a declarat că administrația Biden ar fi încercat să-l asasineze pe președintele Rusiei, Vladimir Putin.

În timpul unui interviu cu jurnalistul Matt Taibbi, Carlson a spus, fără dovezi, că fostul secretar de stat Antony Blinken ar fi pledat pentru un „război adevărat” și că administrația Biden ar fi urmărit să-l elimine pe Vladimir Putin.

Tucker Carlson a mai sugerat că acest presupus plan făcea parte dintr-o strategie amplă pentru a crea haos și de a distrage atenția în ultima perioadă a președinției lui Biden. De asemenea, el a numit această presupusă încercare de a-l asasina pe Putin drept „o nebunie”, potrivit english.nv.ua.

Jurnalistul Matt Taibbi, care a lucrat în Rusia în anii 1990, a aprobat afirmațiile nefondate ale lui Carlson, adăugând că nu există niciun avantaj strategic în a permite Ucrainei să efectueze lovituri pe teritoriul rus cu arme occidentale. Taibbi a mai sugerat că aceste atacuri au rolul de a genera titluri de presă sau să escaladeze tensiunile.

În cadrul unui interviu recent, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a subliniat eficiența unor astfel de operațiuni. El a explicat că loviturile cu drone și rachete asupra țintelor rusești au redus semnificativ capacitatea de luptă a forțelor ruse, în special prin reducerea la jumătate a consumului lor zilnic de muniție de artilerie.

