Tudor Chirilă a acordat un interviu eveniment, primul episod al podcastului lansat la apă de Răzvan Exarhu.

Podcastul a fost publicat pe 29 iulie, ziua de naștere a lui Răzvan Exarhu și înaintea concertului susținut de Vama la Arenele Romane. "S-a milogit Răzvan Exarhu de mine să mă duc la el la podcast că și-a făcut canal de youtube și n-avea de cine să facă mișto. Întotdeauna am ajutat artiștii la debut. Pentru că omul are un factor narcisic determinant s-a gândit să-și lanseze podcastul chiar de ziua lui pe 29 iulie când avem noi concert la Arenele Romane. De aceea o să-l invit public să aducă măcar spumantul. În niciun caz n-o să-i cântăm la mulți ani că nu știm armoniile".

Tudor Chirilă a dezvăluit că a fost un împătimit al motocicletei, dar a renunțat din cauza accidentelor suferite sau a sperieturii trase cu un TIR.

"Îmi luasem eu motor și mă certasem cu gaică-mea de atunci și am plecat la mare, la 2 Mai. 'Mă și vedeam intrând în 2 Mai și, în fața magazinului, drept și fără drept de apel îmi sare unul muci, în fața motociclete, am intrat în ăla, am căzut și eu, și ăla, și-a spart doi dinți. Ăla s-a ridicat demn și a vrut să plece. Și cu ultimele forțe mi-am ridicat motorul și i-am zis Te-am lovit!. Am mers la poliție.

Am reparat motorul, dar nu mă mai dau cu el. Era un TIR-ist în București să mă bage într-un zid, pe lângă pasajul Obor. Şi am mai căzut pe o maşină și nu m-a ajutat nimeni. De atunci am renunțat", a spus actorul și cântărețul.

Ads

Chirilă a povestit și cum s-a născut denumirea de Vama Veche și ce înseamnă stațiunea pentru el.

"Până am găsit Vama Veche am discutat multe nume: Verii lui Ştefan, Sarmalele calde, Căluţul de mare, La scoica nu-ştiu-ce. Eram foarte beţi în dimineaţa în care încercăm să dăm un nume formaţiei. Ne-a plăcut foarte mult Vama Veche, pentru că rezonează cel mai mult cu noi. Deşi şi în 2 mai ne plăcea. Când ne-am trezit din beţie ni s-a părut că Vama Veche e un nume de căcat, dar l-am păstrat, pentru că aşa ne-am promis în seara aceea".

Despre stațiune

Între 1996 şi 2000 Vama Veche (staţiune, n.r.) mi s-a părut foarte ok. Apoi, din 2002-2004, a început să se construiască foarte mult şi n-a mai fost ok. Făceam nudism, toată lumea făcea. Nu mai trec prin Vamă. A fost mişto în pandemie când am făcut Vama la răsărit şi Vama la apus. Atunci era Vama goală. Acum e multă lume şi multă bagabonţeală de tot felul.