Connect-R îl acuză pe Tudor Chirilă că "l-a interzis" la KISS FM: "Mi-au spus oameni din interior. Nu am cum să nu-i cred". Reacția lui Tudor Chirilă

Connect-R a dezvăluit recent că a fost interzis la Kiss FM în perioada alegerilor prezidențiale din 2024, la cererea lui Tudor Chirilă. Artistul urma să participe la un concert caritabil pe 2 decembrie, organizat de Kiss FM și Asociația Dăruiește Viața, dar a fost anunțat că nu mai poate călca pe scenă. Motivul? Un mesaj video postat pe rețelele sociale, în care vorbea despre unitatea poporului român.

"Kiss FM și Asociația Dăruiește Viața nu aveau nicio problemă. În schimb, a apărut în peisaj un om care cânta la acest eveniment. Am înțėles că acest om a venit ca un nebun cu filmulețul și a spus că dacă mai cânt eu la acel eveniment, el nu mai are ce discuta cu ei vreodată. Acest om se numește Tudor Chirilă. Mi-au spus oameni din interior. Nu am cum să nu-i cred", a declarat Connect-R.

Motivul excluderii, un mesaj despre unitate

Totul a pornit de la un clip publicat de Connect-R după primul tur al alegerilor prezidențiale, în care artistul a felicitat românii pentru participare și a făcut referire la unitatea națională. în mesajul său, Connect-R nu a menționat niciun candidat, dar se pare că mesajul său a fost interpretat politic.

"Un exercițiu fantastic de unitate, românul și-a reamintit că România aparține poporului. Vreau să felicit tot românul de pretutindeni pentru că și-a reamintit că este suveran în țara lui", a spus Connect-R în videoclipul de pe TikTok.

Ulterior, Kiss FM a renunțat la colaborarea cu artistul, motivând că acesta nu mai corespunde valorilor postului de radio. Connect-R a răspuns, afirmând că nu a făcut niciodată campanie electorală și că nu a susținut vreun partid sau candidat.

"Interpretarea lor le-a dat de înțėles că eu aş avea vreo apartenență politică. Vorbeam despre unitatea poporului în sine", a spus el.

Tudor Chirilă respinge acuzațiile

După declarațiile lui Connect-R, Tudor Chirilă a negat vehement orice implicare în excluderea artistului de la eveniment.

„Circulă un fake news grosolan promovat de artistul Connect-R, care susține că interzicerea participării lui în spectacolul Magic Christmas organizat de Magic FM mi se datorează mie. Nu am nicio legătură cu acest conflict. Am participat pro bono în calitate de susținător Dăruiește Viața și îmi respect colegii de breaslă, indiferent de opiniile lor politice.

Nu am militat sau aș milita vreodată pentru cenzurarea vreunui artist. Îl invit pe Connect-R să probeze aceste afirmații, altfel nu face altceva decât să devină un distribuitor de calomnie", a declarat Tudor Chirilă.

Până în prezent, organizatorii evenimentului nu au oferit un punct de vedere clar asupra acestei situații.

