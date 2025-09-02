Nicușor Dan, criticat extrem de dur de Tudor Chirilă după ce le-a luat apărarea magistraților. "V-au făcut farmece serviciile?"

Tudor Chirilă l-a criticat extrem de dur pe președintele Nicușor Dan luni seară, 1 septembrie, într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Artistul este foarte deranjat de faptul că Nicușor Dan a spus că "magistrații din România au muncit anii aceștia de două, trei ori mai mult decât omologii lor din țări europene" și spune că speră că șeful statului a vrut să zică altceva decât reiese din declarația citată și, "dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat (gen România onestă)".

Comparație România - Europa

"Dar hai să vedem cum stăm după o minimă documentare: conform CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) în 2020 România avea aproximativ 4.600 de judecători în total, asta înseamnă 24 de magistrați la 100.000 de locuitori. Media europeană era de 21,5 judecători la 100.000 de locuitori în 2019 - 2020.

Dar, tot conform CEPEJ, hai să facem o comparație Franța - România și să aflăm că în Franța avem 11,5 judecători la 100.000 de locuitori care, așa cum spuneam într-o postare anterioară, au și pensiile mai mici".

Ce l-a înfuriat pe Tudor Chirilă

"Păi, dacă judecătorii noștri muncesc mai mult decât ăia europeni am și eu niște întrebări: cum se face că Ion Iliescu a murit nejudecat în dosarul Revoluției, cum se face că dosarul mineriadei 13-14 iunie nu e finalizat, cum se face că la șapte ani de la dosarul 10 august nu avem nici măcar urmărirea penală terminată, cum se face că după opt ani de zile dosarul lui Secureanu, care (demonstrat) fura zilnic bani din casieria spitalului Malaxa, a fost reluat de la zero, cum se face că 50 de milioane de euro, prejudiciul din dosarul Voiculescu, nu sunt recuperați, iar recuperarea suspendată de Curtea de Apel, cum se face că s-a ridicat sechestrul în dosarul Nordis, cum se face că dosarul de 30 de milioane de euro mită al lui Vanghelie s-a prescris sau că alte sute de dosare de corupție sunt prescrise sau cu prejudicii nerecuperate?".

Ads

Sistemul nostru funcționează doar pentru mafioți?

"Poate că ar trebui să vă întrebați, sau să fiți întrebat mai des, domnule Nicușor Dan, de ce este sistemul de justiție ineficient înainte să afirmați nedemonstrabil că judecătorii muncesc dublu față de omologii lor din alte țări europene?

Păi, dacă muncesc dublu înseamnă că sistemul nostru funcționează PROST, nu? Sau că funcționează doar pentru mafioți.

Și întrebarea e: ce au făcut ei ca să funcționeze bine, ce presiune au pus magistrații pe autoritățile care ar putea reforma sistemul ăsta (Parlament, Ministerul Justiției, CSM, CCR, etc.) care pare croit special pentru hoți și mafioți?

Probabil că repartiția dosarelor e inechitabilă, la unii judecători se adună multe, la alții mai deloc, dar nu e asta tot o problemă de organizare a sistemului?

Și cum, acum magistrații protestează pentru că se cer mai puține privilegii și muncă mai multă într-un sistem care funcționează prost? Unde pentru o amărâtă de acțiune în civil nu am primit termen nici după un an și jumătate? Păi, dacă tu muncești dublu ca să ridici sechestrul de pe dosarul Nordis sau ca să reiei de la zero procesul lui Secureanu, meriți o mențiune de la președinte? Cam așa sună".

Ads

V-au făcut farmece serviciile?

"Domnule Nicușor Dan, vă transmit eu aici ce spun mulți dintre cei care v-au votat. Că ar fi trebuit să aveți deja alți consilieri decât pe cei ai lui Klaus Iohannis, că ar fi trebuit să numiți deja șefii serviciilor secrete, că ați promis explicații clare vis-a-vis de ce s-a întâmplat în noiembrie - decembrie 2024, că ar trebui, în loc să vă preocupați de volumul de muncă al magistraților, să vă preocupați de numirile din justiție - vezi Lia Savonea, unic candidat la Înalta Curte - sau poate chiar de funcționarea justiției?

Există multe limite în exercitarea unui mandat al președintelui, dar absolut nicio limită vis-a-vis de când, cum și ce comunică Președintele.

Asta ca să știm și noi una, alta, dacă v-au făcut farmece serviciile sau poate că gândiți altfel decât în luna mai.

Ads

Sau, pur și simplu, că la criza în care ne aflăm va trebui să vă îndepliniți cu prioritate obligațiile pe care vi le-ați asumat în campania electorală. Cauționarea demersurilor magistraților pentru blocarea reformei pensiilor speciale nu era una dintre ele".

Ads