Tudor Chirilă, mesaj extrem de critic despre Ziua Națională: "Nu am ce sărbători"

Cu câteva zile înainte de 1 Decembrie, Tudor Chirilă a postat pe contul său de Facebook câteva gânduri despre Ziua Națională a României, referindu-se la diaspora și unitatea națională.

"Când cinci milioane de români trăiesc în străinătate, mulți dintre ei uscându-se de dor, că n-au plecat ca Magellan să înconjoare pământul, noi ne facem că sărbătorim unitatea națională. Pe bune, cine să ne unească? Ăia care ne fură banii și decența? Nu am ce sărbători. Singura sărbătoare e să fim conștienți că ratăm esența zilei de 1 decembrie: suntem dezbinați. Defilarea e pentru hoți, ei sunt uniți. Ceilalți, fiecare pe treaba lui. Asta e unitatea", a scris Chirilă pe Facebook.

"În fiecare an sper că imnul ne va trezi"

Postarea a devenit virală și a strâns zeci de mii de aprecieri și peste o mie de comentarii.

"Hai că ne am unit să facem în spital, ne am mai unit să mai poată învață în condiții decente niște copii de la sate sau din cartiere invizibile oficial (până la momentul ștampilei pe buletinul de vot), ne mai unim și pentru alte cauze constructive. Ideea e să facă și să inspire fiecare cât de puțin poate."

"Din păcate, ești printre puținii care au curajul să spună lucrurilor pe nume!"

"Merci, excelentă remarcă. Am stat cu ochii pe România 25 de ani, doar doar se vor schimba lucrurile. Românii sunt oameni buni, dar nu aș putea niciodată trăi sub o administrație guvernamentală că cea de acum. În fiecare an sper că imnul ne va trezi."

"Exact cum în anii 50 oameni de nimic, ultimii borfași din sat, putori nemișcate din birt și alți melteni violenți, au ajuns ofițeri de rang înalt în securitate, armată și miliție, mâncători de kkt pe toate palierele administrației locale și centrale și chiar diplomați, exact așa și în ultimii 30 de ani un amestec de melteni urmași ai celor din '50 sau alte prospături s-au transformat din nimic în bici, în putere politică și judecătorească și în multimilionari. Și asta în timp ce 6 milioane au emigrat.

Dacă nici ăștia nu au motiv de mândrie și de sărbătoare nu știu cine ar avea."

"Așa este, total de-acord! Ne uscăm de dor să venim acasă, și după ce ajungem, la câteva zile, ne dăm seama că am făcut bine că am plecat. Chiar dacă am făcut enorm de multe eforturi și sacrificii când ne-am stabilit în altă țară și încă ne e dor,am făcut bine că am plecat. În primul rând ptr copiii noștri. Și pentru noi că să fim respectați de un alt stat,că cel român nu a știut și nici nu știe să o facă. Trist."