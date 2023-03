Tudor Chirilă caută motivele pentru care românii renunță să mai protesteze: ”Statul mafiot s-a recalibrat”

Artistul Tudor Chirilă, unul dintre liderii miscării Rezist, a scris, într-o postare pe Facebook, despre motivele pentru care oamenii nu mai ies la proteste. ”De ce nu mai iese lumea la proteste? E o întrebare care se aude de peste tot. Și din partea celor care au fost în stradă și din tabăra care vrea să acrediteze în continuare ideea că protestele începute în 2017 după ordonanța 13 au fost rezultatul unor manevre oculte, idee răspândită la greu de televiziunile de știri ale „penalilor” despre care s-a aflat ulterior că sunt finanțate consistent din banii unor partide politice. Totuși, de ce nu se mai iese la proteste? Cred că există multe răspunsuri și, deși nevoia pentru o propoziție unică și clară e mare, din păcate, nu cred că așa se poate răspunde. Am să încerc să acopăr o parte din motivele comune tuturor celor care au fost în stradă”, și-a început Chirilă postarea. Sentimentul inutilității El amintește despre mișcarea civică creată în urma momentului ”noaptea ca hoții”, despre care spune că a fost ”una dintre cele mai importante forme de coagulare socială de după Revoluție.” ”Protestele s-au cristalizat împotriva unui partid nociv care părea acaparat de un singur om (...) Liviu Dragnea portretiza fără echivoc imaginea liderului unei oligarhii antidemocratice, procorupție”, iar Opoziția din acel moment s-a folosit intens de manifestații, promițând Ads diverse reforme. ”La șase ani de la acele proteste lucrurile par să stea chiar mai prost: PNL s-a aliat cu PSD pentru a doua oară, formând USL 2 și transformând Parlamentul României într-un simulacru de dezbatere. Toate astea cu binecuvântarea președintelui ales să promoveze valori democratice, să lupte împotriva corupției. (...) Pe de altă parte, USR a părut nepregătit pentru multe portofolii ministeriale, iar luptele din interiorul partidului și eliminarea din Parlament a unor membri activi precum și dezertările ulterioare au creat și mai multă confuzie”, mai scrie Chirilă. În aceste condiții, este firesc ca oamenii să simtă ”indignare, disperare, lehamite și, într- un final, blazarea, cel mai periculos sentiment dintre toate”, concluzionează artistul. Pandemia Chirilă mai scrie că pandemia a transformat mult societatea. ”Oamenii s-au împărțit în două tabere: vacciniști - antivacciniști. Pandemia în sine a Ads acaparat agenda publică și a deschis ușa teoriilor conspiraționiste nu doar referitoare la pandemie în sine, ci și la soarta lumii în general (grupul Bilderberg, Davos, teoria scăderii controlate a populației). Cred că și în cazul tuturor celor care au ieșit în stradă la protestele din 2017 pandemia a acționat ca o sursă de dezbinare. Nu cred că toți cei din stradă erau de o parte sau alta, oricare ar fi ea. Cei care fuseseră uniți în lupta pentru valorile care să facă România mai bună erau acum împărțiți de un fenomen care a generat decizii globale pe care le percepeau total diferit. Și cred că pandemia a alimentat multor români sentimentul că protestele sunt inutile căci, iată, oricum suntem controlați din exterior, deci ce sens mai are să încercăm să schimbăm ceva? Din nou, material perfect pentru blazare și pentru sentimentul inutilității”, scrie artistul. Ads

Incompetența

În ultimii ani, clasa politică și instituțiile statului sau aparatul administrativ au

”excelat” în incompetență, subliniază Chirilă.

”Sentimentul că incompetența este unicul criteriu care te califică la o funcție politică

înaltă sau la o poziție în diverse instituții care țin de administrația publică, prevalează.

Devoalarea dimensiunii uriașe de impostură etică, academică, care domină clasa politică (vezi

toți plagiatorii dovediți care ocupă sau au ocupat funcții publice precum și mecanismele

fabricilor de diplome și de doctori) i-au făcut probabil pe oameni să considere că lupta

pentru o primenire și eficientizare a instituțiilor care ar trebui să lucreze pentru

cetățean, e pierdută. Și atunci fiecare s-a întors la ideea că mai bine să lupte pentru el,

să se descurce”, a mai scris artistul.

Manipularea media

Chirilă amintește că protestele au fost criticate intens de ”televiziunile penalilor și

păpușile lor ascultătoare”.

”Au inventat lideri, organizare, finanțări externe. Au împachetat totul în "spaime"

eficiente: drogați, controlați, agenți ideologici, neomarxiști, extremiști. Au fost trimise

în derizoriu și luate în bășcălie toate solicitările sau valorile pentru care se ieșise în

piață. Când ieși în piață pentru valori în care crezi, valori care ar trebui să se regăsească

în modul în care e condusă și administrată România și astfel să fie mai bine pentru toată

lumea după care ajungi să fii ținta unei manipulări fără precedent, te cuprinde lehamitea.

Și, din nou, blazarea. Când propagandiștii și manipulatorii urlă din toți bojocii că tu ești

propagandistul și când vezi că asta devine agenda unei televiziuni despre care afli ulterior

că e plătită de partidele de la putere, ți se acrește. Când vezi că mii de români își

însușesc limbajul manipulării media, te simți nedreptățit și începi să-ți pui întrebări vis a

vis de eficiența acțiunilor tale, vis a vis de rostul timpului pierdut în frig, luni de

zile”, a mai scris artistul.

Strategia restaurației

Chirilă subliniază că ”statul mafiot” a învățat din greșelile anului 2017 şi, pentru a nu le

mai repeta, s-a reorganizat. Atacurile la statul de drept au fost mult mai lente, mult mai

stabile, mult mai elaborate.

”Schimbările” s-au făcut din parlament cu contribuția unor cârje juridice importante, vezi

Curtea Constituțională, și de dată recentă doi actori noi s-au așezat la masă: președintele

Iohannis și PNL. Nu doar legile justiției au fost în prim plan, ci și alte multe domenii în

care s-au propus "reforme" astfel încât atenția opiniei publice a devenit incapabilă de a

urmări atâtea planuri.

Restaurație în educație, în sănătate, în taxe și impozite sau în măsuri împotriva sectorului

antreprenorial, plus alte teme menite să rarefieze coagularea opiniei publice cum ar fi

discursul antieuropean și naționalist numai bun să alimenteze frici nefondate, toate astea au

făcut ca oamenii să aibă mii de motive de protest, dar, în fapt niciunul. Pentru că atunci

când atenția e provocată din atâtea părți e greu să reușești să articulezi un protest.

Asaltul asupra României, vorbesc de asaltul din interior, se arată atât de mare și de divers

încât pare puțin probabil să mai unească o masă atât de mare de oameni”, a mai scris Chirilă.

”Cu ce mai poți înlocui blazarea și lehamitea?”

Chirilă subliniază că, în ciuda manipulărilor, protestele au avut efect și că nu crede că

”beneficiile personale” i-au motivat pe oameni să iasă în stradă.

”E mai bună o lume conformistă, fără niciun protest? Oare dacă href="https://ziare.com/plagiat-lucian-bode/" target="_blank">Bode ar fi avut 15 mii de

oameni în piață care să-i fi cerut demisia pentru că a plagiat, ar mai fi fost acolo? Oare e

așa ușor să guvernezi și să faci potlogării dacă ai zeci de mii de oameni în Piața

Victoriei?”, se mai întreabă artistul.

”Întrebarea finală este simplă: cu ce mai poți înlocui blazarea și lehamitea? Ce poți pune în

loc ca să ieși din sfera de influență a acestor sentimente profund viciate? Cum e să trăiești

zilnic cu ideea că țara asta nu va fi niciodată mai bună așa că nimic nu mai e de făcut decât

să aștepți momentul în care o să-ți conduci copilul la aeroport că pleacă la studii sau la

muncă, după care o să trăiești așteptând o bătrânețe umilitoare. Nu e nevoie să-mi răspundeți

în comentarii, e o întrebare la care e mai important să ne gândim mai mult, singuri.

Am să închei, de data aste pe bune, cu un citat care sintetizează mult din ce am încercat să

elaborez mai sus:

”No totalitarians, no wars, no fears, famines or perils of any kind can really break a man’s

spirit until he breaks it himself by surrendering. Tyranny has many dread powers, but not the

power to rule the spirit”- Edgar Sheffield Brightman”, a mai scris Chirilă.

