"Eram foarte beţi" Tudor Chirilă dezvăluie cum a dat numele formației Vama Veche

Răzvan Exarhu, realizatorul emisiunii matinale de la Rock FM, a lansat de ziua sa, sâmbătă, 29 iulie, podcast-ul Ac de siguranţă. În primul episod l-a avut invitat pe Tudor Chirilă, actorul şi cântăreţul care este şi în juriul emisiunii-concurs Vocea României (Pro TV). „E cel mai fain interviu pe care l-a dat Tudor Chirilă vreodată”, a spus Răzvan Exarhu, pentru Paginademedia.ro.

Tudor Chirilă a dezvăluit cum a dat numele formației pe care o conduce. „Până am găsit Vama Veche am discutat multe nume: Verii lui Ştefan, Sarmalele calde, Căluţul de mare, La scoica nu-ştiu-ce. Eram foarte beţi în dimineaţa în care încercăm să dăm un nume formaţiei. Ne-a plăcut foarte mult Vama Veche, pentru că rezonează cel mai mult cu noi. Deşi şi în 2 mai ne plăcea. Când ne-am trezit din beţie ni s-a părut că Vama Veche e un nume de kkt, dar l-am păstrat, pentru că aşa ne-am promis în seara aceea”, a declarat el.

„Formaţia a rămas zece ani, apoi s-a destrămat, atunci când s-a stricat şi localitatea... Între 1996 şi 2000 Vama Veche (staţiune, n.r.) mi s-a părut foarte ok. Apoi, din 2002-2004, a început să se construiască foarte mult şi n-a mai fost ok. Făceam nudism, toată lumea făcea. Nu mai trec prin Vamă. A fost mişto în pandemie când am făcut Vama la răsărit şi Vama la apus. Atunci era Vama goală. Acum e multă lume şi multă bagabonţeală de tot felul", a mai spus Chirilă.