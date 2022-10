Tudor Chirilă, detalii în premieră despre operația complicată pe care a făcut-o: ”Am sperat că va ceda la tratament, dar țeapă”

Artistul Tudor Chirilă a anunțat că s-a operat în luna septembrie, în Hamburg, după ce a fost diagnosticat cu un edem pe una dintre corzile vocale.

Din cauza problemei medicale, a fost nevoit să își anuleze aproape toate concertele din vara ce tocmai a trecut. A încercat prima dată varianta tratamentului, însă fără rost, astfel că operația a rămas singura soluție.

”A fost o vară foarte grea pentru mine. După turneul cu #visulamerican am fost diagnosticat cu un edem pe una din corzile vocale. Asta m-a făcut să anulez aproape toate concertele antamate în vara care tocmai a trecut. Am sperat că edemul va ceda la tratament, dar țeapă. Am ajuns într-un final la Hamburg la început de septembrie unde m-am operat și am început reeducarea vocală post operatorie.

A fost greu de hotărât mai ales că tot vara asta a murit și doamna Duțescu, terapeutul vocal cu care am lucrat o viață de om. Așa că m-am trezit singur cu toate deciziile pe cap și cu niște filmări pe care trebuia să le termin. Apoi, cum spuneam, Hamburg. Am să mai vorbesc despre Hamburg și despre Mevoc Center și echipa pe care am întâlnit-o acolo. Am să scriu despre experiența asta în newsletter-ul meu.

E mult de scris din atât de multe puncte de vedere: experiență medicală, experiență psihologică, învățare, cercetare, etc. E o școală de terapie vocală diferită, însă am avut surpriza să validez metoda doamnei Duțescu cu echipa din Germania, să confirm că tot ce am făcut cu ea a fost bine și că situația nu este neapărat consecința folosirii deficitare a vocii. Spun asta pentru că știu cât de multă nevoie este în industria muzicală din România, în teatru sau chiar în film de conștentizarea importanței antrenării și folosirii vocii. Știu că eu am părăsit UNATC total descoperit pe partea asta și știu că vocea nu doar se primește, ci ulterior se educă. Pe mine m-a costat mult de tot faptul că n-am învățat nimic în facultate la capitolul ăsta”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Tudor Chirilă a fost la un pas să își piardă vocea în 2015, când a fost suspect de hematom pe corzile vocale.

Ads