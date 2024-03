Tudor Chirilă, după victoria Roșia Montană: ”Protestele nu sunt degeaba. Ciucă - Ciolacu și toată șleahta lor, cu Boloș ne-au pregătit că această exploatare este posibilă”

Artistul Tudor Chirilă a reacționat sâmbătă, 9 martie, într-un clip video postat pe Facebook, după victoria României în dosarul Roșia Montană.

Tudor Chirilă a amintit de protestele societății civile și a spus că Ciolacu ar trebui să-și dea demisia.

În perioada 2012-2015 în mai multe orașe din România au avut loc proteste împotriva exploatării miniere. Protestatarii spuneau că proiectul minier ar distruge mediului și patrimoniul de la Roșia Montană și au cerut retragerea unei legi care ar permite ca acest proiect să înceapă.

„E o zi de dublă sărbătoare. Astăzi sunt Sfinții Mucenici, dar tot astăzi mult hulita societate civilă, care a fost cea care a demarat protestele de la Roșia Montană, protestele care ulterior au însemnat avanpostul celorlalte proteste din România, deci mult hulita și disprețuita și urâta, de politicieni mai ales, societate civilă a reușit o victorie.

Iată-ne acum în situația în care România primește și ceva bănuți despăgubiri și proiectul Roșia Montană rămâne un sit protejat de UNESCO. Este o victorie extraordinară, este până la urmă demonstrația că totuși protestele nu sunt degeaba. Cine spune că protestele sunt degeaba, iată că se înșeală. Fără toate zilele de protest, fără zecile de mii de bucureșteni și de oameni din toată țara care au ieșit în stradă pentru cauza Roșia Montana, lucrurile nu ar fi fost așa. Și poate că ar fi avut o altă turnură, poate că acea exploatare parafată de niște contracte ale statului român despre care noi încă nu știm nimic, poate că acea exploatare ar fi fost dusă până la capăt”, a transmis artistul.

Tudor Chirilă susține că politicienii și-au dorit exploatarea.

„Ceea ce ne mai demonstrează astăzi ce s-a întâmplat ieri este clivajul, diferența absolut semnificativă, uriașă, mare, între ceea ce-și doresc în general românii și ceea ce-și doresc politicienii. Politicienii și-au dorit această exploatare, iar în ultimele două luni de zile am fost pregătiți minut cu minut de către guvernarea Ciucă - Ciolacu și toată șleahta lor, cu Boloș și toată lumea, am fost pregătiți să aflăm că această exploatare este posibil totuși să se facă, pentru că, na, România are două miliarde de euro de pierdut și acești două miliarde, iată, nu pot fi plătiți de statul român. Că statul român ce face? Plătește pensii speciale. Ce plătește? Plătește sinecuri tuturor angajaților de la diversele regii și agenții ale statului care toacă frunză la câini pe sute de mii de euro. Asta face statul român. Și atunci noi eram pregătiți, ca cetățeni, ei se spălau pe mâini cu un referendum și referendum-ul avea ca scop să se afle dacă românii își doresc această exploatare.

„Domnul Ciolacu se împăunează cu această victorie, în loc să-și dea demisia pentru faptul că a susținut înainte de verdictul unui proces la Curtea de Arbitraj de la Washington faptul că România e posibil să piardă acest proiect. Ba, pare că au fost și un pic triști că s-a pierdut. Și el, și domnul consilier Ponta, și toată lumea care era pregătită să arunce practic toată vina pe societatea civilă care, iată, vezi bine unde ne-a adus societatea civilă și tinerii frumoși și liberi care au ieșit în stradă și care, uită-te, au pus România la plată, la două miliarde de euro. Ei bine, iată că lucrurile astea nu s-au întâmplat!”, a adăugat Tudor Chirilă.

România a primit vineri, 8 martie 2024, Hotărârea Acţiunii arbitrale internaţionale iniţiată de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey), întemeiată pe Acordurile cu privire la promovarea şi garantarea reciprocă a investiţiilor încheiate de România cu Guvernul Canadei (ratificat prin Legea nr.356/2009) şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (ratificat prin Legea nr.109/1995). Aceasta a primit numărul ARB/15/31. Potrivit Hotărârii Tribunalului Arbitral, România primeşte câştig de cauză la acuzaţiile adresate de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey). Mai mult, reclamanţii sunt obligaţi să ramburseze României cheltuielile de judecată aferente procedurii de arbitraj, a anunţat Ministerul Finanţelor, vineri noapte, printr-un comunicat.

Valoarea totală actualizată a despăgubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey) în dosarul arbitral internaţional deschis împotriva României, legat de "proiectul minier aurifer de la Roşia Montană", se ridica la aproximativ 6,7 miliarde de dolari, potrivit unui răspuns transmis recent de Guvern, la solicitarea AGERPRES, în baza datelor furnizate de Ministerul Finanţelor.

"Compania îşi exprimă puternicul dezacord faţă de decizia majorităţii, care este complet neconformă cu orice evaluare obiectivă a probelor care au fot prezentate în acest caz, aşa cum este demonstrat de opinie divergentă imperativă a unuia din arbitri", precizează Gabriel Resources.

Preşedintele Gabriel Resources, Anna El-Erian, a declarat: "Considerăm că decizia majorităţii este profund eronată. Aşa cum a admis arbitrul care a avut o opinie divergentă, ingerinţa politică susţinută a Guvernului României în drepturile contractuale ale Gabriel a obstrucţionat dezvoltarea unui proiect minier de vârf, deţinut în parteneriat cu statul. Vom avea nevoie de timp pentru a evalua opţiunile noastre, dar ne grăbim să ne exprimăm sincera noastră apreciere faţă de acţionarii noştri pentru răbdarea şi sprijinul lor neclintit pe durata acestui proces prelungit. Vrem de asemenea să ne exprimăm gratitudinea faţă de conducerea şi angajaţii noştri care au muncit din greu, în România şi peste hotare, care şi-au devotat o parte semnificativă din carierele lor pentru dezvoltarea proiectului, în linie cu convingerea sinceră că este în interesul superior al ţării".

La rândul său, Dragoş Tănase, directorul general al Gabriel Resources, a afirmat: "Acţionarii Gabriel au investit sute de milioane de dolari pentru a realiza un proiect minier transformaţional, care ar fi adus beneficii sociale şi financiare extrem de importante poporului român, nu doar la Roşia Montană, ci întreaga Românie. Regretăm că România, economia sa şi cetăţenii săi au ratat oportunitatea de a beneficia de acest proiect minier. Vom studia în detaliu decizia Tribunalului înainte de a evalua următorii noştri paşi".

