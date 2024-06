Chiuariu ii cere presedintelui retrimiterea la Parlament a Ordonantei DIICOT

Ministrul justitiei, Tudor Chiuariu, a cerut joi presedintelui Traian Basescu sa solicite Parlamentului reexaminarea legii privind respingerea ordonantei DIICOT considerand ca votul dat in aceast sens ar putea bloca anchete de criminalitate organizata.

Ordonanta DIICOT - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea si completarea Legii 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - a fost respinsa in data de 10 septembrie 2007 de Senatul Romaniei, camera decizionala in acest caz.

Potrivit Ministerului Justitiei (MJ), respingerea Ordonantei DIICOT ar putea genera disfunctii in sistemul judiciar, prin blocarea anchetelor de criminalitate organizata, astfel ca, ministerul a procedat la analizarea situatiei impreuna cu reprezentantii Ministerului Public.

"Ministerul Justitiei considera ca respingerea OUG 131/2006, ar avea consecinte asupra activitatii DNA si DIICOT intrucat, in special, in cauzele privind criminalitate macro-economica, se va ajunge la situatia unor declinari de competente cu implicatii asupra finalitatii judiciare a cauzelor si administrarii eficiente a probatoriilor", se arata intr-un comunicat al MJ.

Senatorii au respins, luni, 10 septembrie, controversata ordonanta DIICOT, prin care procurorii puteau dispune, fara mandat de la judecator, supravegherea conturilor bancare si a accesului la sistemele informatice. Actul normativ a fost contestat de societatea civila.

Ordonanta DIICOT nu a fost adoptata, intrunind 21 de voturi pentru, 36 de voturi impotriva si 13 abtineri, in conditiile in care legile organice se aproba cu majoritate de 69 de voturi.

Ordonanta de urgenta nr.131/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a fost respinsa anterior si de Camera Deputatilor, iar Senatul este Camera decizionala.

Senatorul liberal Norica Nicolai, membru al comisiei juridice, a explicat consecintele faptului ca Ordonanta nu a intrunit numarul necesar de voturi, aratand ca astfel DIICOT pierde doua tipuri de competente, neputand sa valorifice informatiile din surse proprii.

"Practic, DIICOT nu mai poate sa valorifice informatii din surse proprii, deci practic nu-si poate constitui un modul de culegere de informatii in cadrul institutiei, nu mai poate monitoriza mail-urile si nu mai poate utiliza interceptarile telefonice decat in conditiile legii", a spus Norica.

Senatorul a punctat ca aceste atributii situau ordonata in afara prevederilor constitutionale. "De altfel, la momentul la care ea a fost promovata, a fost aspru criticata si de mediul politic - dar nu numai - deoarece este absolut inadmisibil sa permiti unei structuri de justitie sa preconstituie probe prin interceptari telefonice", a spus Norica Nicolai. nicai Macovei

La sfarsitul lunii februarie, deputatii au respins ordonanta DIICOT, pe motiv de neconstitutionalitate, PSD si PC cerand din nou demisia Monicai Macovei, pe care au atacat-o extrem de dur. Coalitia ad-hoc formata din PSD, PC, PRM, PNL si UDMR au respins in bloc actul normativ, invocand caracterul neconstitutional al actului normativ pentru ca incalca drepturile si libertatile individului.

Ordonanta a starnit proteste din partea societatii civile, in timp ce premierul Tariceanu a sustinut ca nu stia ce prevede ordonanta Macovei atunci cand a fost aprobata in Guvern, in decembrie 2006, el solicitand si organizarea unei dezbateri publice pe aceasta tema si incriminand acele prevederi calificate drept o incalcare a drepturilor individului.

