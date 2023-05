Daniel Morar: "O imixtiune politica a ministrului justitiei"

Seful DNA, Daniel Morar, l-a acuzat marti, la CSM, pe ministrul justitiei, Tudor Chiuariu, de imixtiune politica in activitatea DNA, aratand ca acesta l-a sunat, in urma cu doua saptamani, cerandu-i sa nu finalizeze "dosare delicate" si sa nu iasa cu ele in presa in perioada campaniei electorale.

Potrivit lui Morar, ministrul Chiuariu i-ar fi mai cerut ca, in cazul in care astfel de dosare ar fi totusi solutionate, sa-l anunte pe el inaintea presei.

Daniel Morar a sesizat verbal Sectia pentru procurori a CSM cu privire la faptul ca a avut o discutie telefonica privata cu ministrul justitiei, in urma cu doua saptamani, in urma careia ministrul ar fi facut interventia pe care seful DNA a interpretat-o ca pe o imixtiune in activitatea procurorilor. In momentul in care a facut Morar a sesizat CSM, de fata erau procurorul general al Romaniei, Laura Codruta Kovesi si ministrul justitiei, Tudor Chiuariu, care a spus ca seful DNA ar minti si ar denatura realitatea.

Multumit de activitatea lui Tulus

Marti, dupa sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, in care ministrul justitiei a cerut demiterea procurorului Doru Tulus, procurorul sef al DNA, Daniel Morar, a spus ca asteapta sa vada motivele pentru care ministrul a solicitat revocarea acestuia. "Au fost motive prevazute in lege dar vreau sa vad care este substanta acestora, sa vedem in ce consta ineficienta, in ce consta deficienta manageriala sau in ce consta alocarea gresita a resurselor raportat la performante", a spus Morar.

Seful DNA a tinut sa precizeze ca este multumit de activitatea lui Tulus la DNA si a calificat prestatia acestuia drept "foarte buna". Totodata Morar a mai precizat ca raportul DNA pe 2006, invocat de Chiuariu pentru demiterea lui tulus, a fost apreciat pozitiv de CSM.

