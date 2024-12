Tudor Chiuariu, exclus din PNL

Senatorul Tudor Chiuariu a fost exclus din PNL, in urma unei sedinte a partidului, organizata vineri la Iasi. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi.

Anuntul a fost facut de presedintele partidului, Alina Gorghiu, intr-o conferinta de presa organizata dupa prima reuniune a conducerii partidului in acest an.

Tudor Chiuariu se autosuspendase din partid dupa ce DNA a inceput urmarirea penala impotriva sa in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, luni, Alina Gorghiu a spus ca nu se poate pronunta in privinta excluderii sau nu a lui Tudor Chiuariu, dar a tinut sa precizeze ca "nu veti vedea prelungita o stare care sa aduca prejudicii de imagine PNL".

Vineri s-a reunit Biroul Politic al PNL, la Iasi, in prima sedinta din anul 2015, printre subiectele ce urmau sa fie abordate fiind, pe langa clarificarea statutului lui Tudor Chiuariu in partid, si strategia politica a PNL.

Fostul ministru al Justitiei a spus anterior ca nu are de gand sa-si dea demisia din Senat, cu toate ca a fost trimis in judecata.

Procurorii DNA i-au trimis in judecata, joi, pe Viorel Hrebenciuc si pe fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, precum si pe Tudor Chiariu si Ioan Adam, in doarul retrocedarilor ilegale de paduri din judetul Bacau.

Ads

Pe 15 ianuarie, procurorii DNA Brasov au extins urmarirea penala fata de senatorul Tudor Chiuariu, din cauza unei alte infractiuni de trafic de influenta, demnitarul fiind acuzat ca a cerut 3 milioane de euro mita.

In urma cu un an, pe 24 ianuarie 2014, fostul ministru al Justitiei a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare, iar fostul ministru al Telecomunicatiilor Zsolt Nagy a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul Posta Romana, in care cei doi au fost acuzati de abuz in serviciu si prejudicierea statului cu peste 8 milioane de euro.

Ads