Medic de urgenta, despre evacuarea pacientilor de la Foisor: "O atrocitate. Revad imaginile de la Colectiv"

Doctorul Tudor Ciuhodaru, medic de urgenta la Spitalul Clinic de Urgenta "Nicolae Oblu" Iasi, este de parere ca o astfel de situatie precum cea de la Spitalul Foisor nu trebuia sa se intampla."E o nebunie. Dupa 25 de ani de medicina de urgenta eu spun ca aceasta este o atrocitate de neimaginat. A venit un cutremur peste Romania? Revad imaginile de la Colectiv in aceasta seara, dar la o alta scara. Mi se pare incredibil ca intr-o tara normala niste pacienti sa fie scosi de la Terapie Intensiva in miez de noapte fara tratamentul necesar si aruncati pur si simplu in strada", spune dr. Ciuhodaru.Transformarea spitalului Foisor in spital Covid-19 a fost solutia identificata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta si avizata de Ministerul Sanatatii.