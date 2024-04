"Libertate", în regia lui Tudor Giurgiu, a primit Trofeul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj. Cine sunt ceilalți câștigători de premii

Filmul "Libertate", regia Tudor Giurgiu, a primit Trofeul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj la Gala Premiilor Gopo, care s-a desfăşurat, luni seara, la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale".

Premiul a fost înmânat de ministrul Culturii, Raluca Turcan, şi actriţa Victoria Cociaş.

"Sunt prezentă aici pentru a transmite aprecierea şi respectul faţă de succesele filmului românesc şi faţă de reuşitele personalităţilor care au marcat viaţa cinematografică din România. Am văzut cu multă emoţie imaginile cu George Constantin şi cu iubita noastră Gina Patrichi şi am mai avut o aşa emoţie pentru că am trăit cu filmele şi spectacolele lor. În acelaşi timp mă bucur că foarte mulţi artişti care au scris istoria filmului românesc au fost şi astăzi în sală şi vă salut cu drag, şi vă mulţumesc pentru ceea ce faceţi pentru noi toţi ca naţie. (...) În acelaşi timp vreau să vă felicit pentru că aţi adus împreună, pentru a sărbători, şi filmele care atrag publicul, dar şi filmele de semnătură, de autor, remarcate de critici. Asta înseamnă că împreună sunteţi o voce a cinematografiei din România", a spus Turcan.

Raluca Turcan a opinat, după ce a urmărit proiecţiile prezentate la gală, că "viitorul sună bine".

"Felicitări, sunteţi o generaţie care promite şi lucrul acesta se vede. Se vede în aprecierea publicului, se vede în remarcile criticilor, se simte în premiile şi nominalizările internaţionale", a apreciat ministrul Culturii.

Ads

La Gala Premiilor Gopo a fost prezent şi primarul Capitalei, Nicuşor Dan, care a înmânat premiul pentru Cel mai bun film de debut peliculei "Spre Nord", regia Mihai Mincan.

"Vreau să vă felicit pentru ceea ce faceţi, pentru ceea ce vă încăpăţânaţi să faceţi, şi îmi doresc ziua în care să avem şi noi, vorbesc de instituţia pe care o conduc, să avem o viziune strategică şi să reuşim să vă ajutăm mai mult decât reuşim acum în mod simbolic să vă ajutăm", a spus Nicuşor Dan.

Actriţa Rodica Mandache a primit Premiul pentru întreaga carieră, iar actorul Dan Nuţu a fost omagiat cu Premiul pentru întreaga activitate. De asemenea, cascadorul Adrian Ştefănescu, care s-a regăsit în distribuţia unor filme celebre româneşti din perioada 1968 - 1983 şi unul dintre cei mai apreciaţi profesionişti în domeniu din România, a fost recompensat cu Premiul special.

Ads

Un moment special gândit de organizatorii Galei Premiilor Gopo pentru a aduce aminte de două personalităţi ale filmului şi teatrului românesc, la 30 de ani de la decesul acestora, a fost oferirea, in memoriam, a doua statuete Gopo pentru actorul George Constantin şi actriţa Gina Patrichi. Premiile au fost înmânate actorului Mihai Constantin, fiul lui George Constantin, şi Oanei Miruna Anagnoste, fiica Ginei Patrichi.

Printre cei care au înmânat premiile la Gala Gopo s-au aflat Oana Pellea, Marius Manole, Emilian Oprea, Maria Obretin, Nicu Mihoc, Victoria Cociaş, Adrian Văncică, Bogdan Dumitrache, Alexandru Ion, producătoarea Miruna Berescu sau regizorii Tudor D. Popescu şi Cristian Pascariu.

Premiile acordate în cadrul galei Premiilor Gopo 2024 sunt:

* Premiul publicului (pentru filmul românesc cu cel mai mare succes la box office): "Miami Bici 2" regia Jesús del Cerro;

* Premiul pentru cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură: Petya Simeonova şi Domnica Bodogan pentru filmul "Libertate";

Ads

* Premiul pentru cele mai bune decoruri: Vali Ighigheanu pentru filmul "Libertate";

* Premiul pentru cel mai bun sunet: Tamas Szekely şi Andre Rigaut pentru filmul "Libertate";

* Premiul pentru cel mai bun film de scurtmetraj: "Acolo unde bărcile nu ajung" regia Vlad Buzăianu;

* Premiul "Tânără speranţă": Niko Becker pentru rolul Dumitru din filmul "Spre nord";

* Premiul pentru cele mai bune costume: Viorica Petrovici pentru filmul "Libertate";

* Premiul pentru cel mai bun film de debut: "Spre Nord" regia Mihai Mincan;

* Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar: Maria Popistaşu pentru rolul Ilinca din filmul "Taximetrişti";

* Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar: Iulian Postelnicu pentru rolul Lt. Col. Dragoman din filmul "Libertate";

* Premiul pentru cel mai bun montaj: Reka Lemhenyi pentru filmul "Libertate";

* Premiul pentru cel mai bun film documentar: "Între revoluţii" regia Vlad Petri;

* Premiul pentru cel mai bun film european: "Anatomie D'une Chute" / "Anatomia unei prăbuşiri" regia Justine Triet (Franţa);

Ads

* Premiul pentru cea mai bună muzică originală: Marius Leftărache pentru filmul "BOSS";

* Premiul pentru cea mai bună imagine: George Chiper-Lillemark pentru filmul "Spre Nord";

* Premiul pentru cel mai bun scenariu: Cecilia Ştefănescu şi Tudor Giurgiu pentru filmul "Libertate" şi, ex aequo, Radu Jude pentru filmul "Nu aştepta prea mult de la sfârşitul lumii";

* Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal: Ilinca Manolache pentru rolul Angela Răducanu din filmul "Nu aştepta prea mult de la sfârşitul lumii";

* Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal: Alex Calangiu pentru rolul Viorel Stănese din filmul "Libertate";

* Premiul pentru cea mai bună regie: Tudor Giurgiu pentru filmul "Libertate";

* Premiul pentru cel mai bun film de lungmetraj: "Libertate" regia Tudor Giurgiu, producători Oana Bujgoi Giurgiu, Tudor Giurgiu;

Premiul Romanian Society Of Cinematographers (RSC) pentru cea mai bună imagine i-a fost acordat lui Alex Sterian pentru imaginea filmului "Libertate".

Ads

Momentele artistice ale galei au fost susţinute de trupa "Delta pe obraz" din Republica Moldova, un live performance cu Eva Kiss - "Libertate", dar şi un moment muzical în amintirea Ronei Hartner susţinut de Lavinia Răducanu şi fanfara 10 Prăjini.

Ea a mărturisit că îşi doreşte ca ceea ce şi-a propus ca ministru a Culturii pentru cinematografie să dea rezultate.

"Şi anume, legea cinematografiei să sprijine debutanţii, aşa cum a făcut-o şi până acum (...) şi în acelaşi timp schema de cash rebate să sprijine producţiile şi companiile româneşti să performeze şi să intre în parteneriate internaţionale. Nici nu vă imaginaţi cât de dificile sunt toate hăţişurile administrative, dar până la urmă vom vedea rezultatele şi atunci cred că vom fi cu toţii mai optimişti", a completat ministrul Culturii.

Filmul "Libertate" a primit cele mai multe statuete Gopo în cadrul Galei, printre acestea numărându-se şi cele pentru cea mai bună regie - Tudor Giurgiu; pentru cel mai bun actor într-un rol principal - Alex Calangiu; pentru cel mai bun actor într-un rol secundar - Iulian Postelnicu; pentru cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură - Petya Simeonova şi Domnica Bodogan; pentru cele mai bune decoruri - Vali Ighigheanu; pentru cel mai bun sunet - Tamas Szekely şi Andre Rigaut; pentru cele mai bune costume - Viorica Petrovici; pentru cel mai bun montaj - Reka Lemhenyi; pentru cel mai bun scenariu - Cecilia Ştefănescu şi Tudor Giurgiu, distincţie câştigată ex aequo, cu Radu Jude. De asemenea, pelicula a primit premiul RSC pentru imagine.

Ads