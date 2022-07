Mihai Petriea și Doru Alexandru Petriea – tată și fiu – au fost audiați în calitate de inculpați, miercuri, 13 iulie, la Curtea de Apel București, în Dosarul Publitrans, în care fostul primar al municipiului Pitești, Tudor Pendiuc, a fost condamnat pe fond la 8 ani de pușcărie pentru luare de mită și abuz în serviciu. Cei doi au scăpat mai ieftin, cu amenzi penale de 45.000 de lei.

Este vorba despre dosarul în care Tudor Pendiuc a trimis în judecată în legătură achiziția ilegală a 80 de autobuze în valoarea de 6,3 milioane de euro, edilul primind de la reprezentanții firmei căreia i-a fost atribuit contractul un apartament de 130.000 de euro pentru fiica sa, Ema Pendiuc.

În acest context, în seara zilei de 5 noiembrie 2014, Doru-Alexandru Petriea, în calitate de ofiţer de poliţie judiciară în cadrul DNA, i-a comunicat tatălui său, Mihai Petriea, că, în dată de 6 noiembrie 2014, procurorii anticorupţie urmau să efectueze percheziţii la domiciliul lui Tudor Pendiuc. La rândul său, Mihai Petriea a comunicat această informaţie Elenei Lis, care a transmis-o mai departe lui Tudor Pendiuc.

Din actele dosarului rezultă că Mihai Petriea, fost procuror, i-a trimis un mesaj Elenei Lis (fosta șefă de cabinet al lui Pendiuc) următorul mesaj: „MÂINE nu mai vin la Primărie”, procurorii susținând că mesajul conținea data la care urmau să fie efectuate perchezițiile.

Despre aceste chestiuni au fost audiați, câte o oră fiecare, Doru Alexandru Petriea și tatăl său.

Ads

Primul era ofițer de poliție judiciară la data faptelor, lucrând în DNA chiar sub îndrumarea procurorului de caz din dosarul lui Pendiuc. Doru Alexandru Petriea a spus că, în total, trei ofițeri de poliție judiciară lucrau în același birou, dintre care doi – inclusive el – în subordinea procurorului din Dosarul Publitrans: „În afara de mine mai erau 2 colegi, din care unul este posibil să fi lucrat cu alt procuror și doar să ne ajute”.

Fostul procuror, apropiat la pensie de organizația PSD Argeș

Al doilea, Mihai Petriea, era procuror pensionat deja, simpatizant PSD. A spus-o chiar fiul său, în fața instanței: „Tatăl meu era pensionat. Cred că mai mergea pe la organizatia PSD, pensionat fiind. Nu știu ce activități desfășura și nici dacă era membru de partid. (…) Pe 3 sau pe 4 noiembrie i-am spus tatălui meu asa cum s-a consemnat la Parchet: să mai termini cu cei de la primărie că îmi faci probleme”.

Ads

În rest, audierea lui Doru Alexandru Petriea a fost plină de elemente de autobiografie romanțată: că e singur la părinți, că era un ofițer de poliție judiciară prodigios, că ai lui erau mândri de el.

Nu recunoaște în ruptul capului că i-ar fi dat tatălui său date din anchetă: „În noiembrie 2014 am fost detașat de la DNA Argeș pe o perioadă de 4 ani și am fost delegat să lucrez în acest dosar, la DNA București. Nu am reușit să îmi găsesc cazare și eram nevoit da fac naveta Pitești-București. Locuiam cu prietena mea, nu eram căsătorit. Fiind singurul copil la părinți vorbesc zilnic cu ei la telefon, și cu tata și cu mama. În Pitești se știa și lumea se aștepta ca la primărie să urmeze controale pentru că foarte mulți angajați au fost audiați, unii chiar și de două ori. Toți se așteptau la control, este presupunere mea”.

Doru Alexandru Petrie susține că în seara precedentă perchezițiilor nu a vorbit altceva cu tatăl său în afară de a-l ruga să îi dea de mâncare câinelui, până să se întoarcă el de la București.

Ads

A venit rândul lui Mihai Petriea să dea declarații în fața instanței și, după ce a relatat cum l-au audiat procurorii la DNA și cât de urât s-au purtat cu el – e drept, spun el că l-au și chemat de vreo două ori și nu a venit – a ajuns la miezul problemei.

Ce i-a spus fostul procuror șefei de cabinet a lui Pendiuc înainte de percheziții

Mihai Petriea a recunscut că avea o relație veche și specială cu șefa de cabinet a lui Tudor Pendiuc, adică își făceau reciproc favoruri. N-a explicat de ce, dar așa stăteau lucrurile. Așa că în seara de dinaintea perchezițiilor s-au întânlnit.

„În acea perioadă se desfășurau alegeri și în seara respectivă, când ne-am întâlnit, am rugat-o să ne ajute ca o cunoștință să ajungă într-o secție de vot. Pentri activitatea din secțiile de vot se primesc bani, iar persoanele care au nevoie doresc să participe. A spus că mă va ajuta, iar eu urma să îi fac un contraserviciu. După ce am rezolvat această problemă am discutat un pic despre ce se întâmplă în oraș, cu transportul local și cu primarul. M-am despărțit de ea și mi-am sunat băiatul să îl întreb dacă merg să dau de mâncare la câine. Arat ca înainte de a mă despărți de doamna Lis am convenit să mă duc a doua zi dimineața la primărie, legat de delegarea persoanei respective la Secția de votare. La 20 de minute după ce ne-am despărțit i-am scris un mesaj și i-am spus că nu o să vin mâine la primărie. Băiatul nu mi-a răspuns la telefon și m-a sunat el mai târziu, spunându-mi că mai întârzie. Când am ajuns acasă am fost sunat de doamna Lis care mi-a adresat întrebări fără rost: Și aici? Și acolo? Neștiind despre ce e vorba am spus ca nu știu. A doua zi în jurul orelor 17.00 am fost dus la DNA Pitești”, a relatat fostul magistrat.

Ads

Procurorul de ședință l-a întrebat direct pe Mihai Petriea: „Cum a sunat mesajul către doamna Lis de seara?

„Nu știu. Din câte îmi aduc aminte i-am scris: Cred că mâine nu mai vin la primărie. Sau: Mâine nu mai vin”, a răspuns Petriea.

„De ce cuvântul mâine a fost scris în mesaj cu majuscule?”, a întrebat procuroarea.

„La acel moment aveam un telefon nou, mai performant, și cred că din cauza lipsei mele de cunoaștere a acestuia telefon cuvântul MÂINE a fost scris cu majuscule”, a fost explicația fostului procuror.

În urma acestor audieri Doru Alexandru Petriea și Mihai Petriea au fost implicați într-un incident, lângă Curtea de Apel București, când ultimul l-a agresat pe activistul Marian „Ceaușescu” Moroșanu, episode despre care Ziare.com a relatat aici.

Opt ani de pușcărie pentru Tudor Pendiuc în „Dosarul Publitrans”

Fostul primar al municipiului Piteşti, Tudor Pendiuc, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti, pe dată de 12 februarie 2020, la 8 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită şi abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

Ads

În acelaşi dosar, fiica lui Pendiuc, Emanuela, a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită şi spălare de bani. Asta pentru că - spun procurorii - o parte din mita pe care Tudor Pendiuc ar fi primit-o în acest caz de la afaceristul Valentin Visoiu ar fi constat într-un apartament în București, într-un ansamblu rezidențial, în valoare de 130.900 de euro, pentru fiica sa.

Afaceriștii Valentin Vişoiu (acţionar la CNCD SA, SC Conarg SA, Conarg Real Estate SRL) a primit 7 ani şi 8 luni de închisoare, iar Gheorghe Văsîi şi Constantin Scarlat (reprezentanţi ai SC Girexim Universal SA şi SC CNCD SA) - câte 6 ani de închisoare fiecare.

Instanţa a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva lui Ion Constantin, fost consilier al lui Pendiuc, constatând că a intervenit decesul acestuia.

Alte condamnări în dosar:

Robert Aurelian Roman (director general în cadrul SC Publitrans 2000 SA) - 4 ani şi 6 luni de închisoare.

Emilian Nechita (director executiv al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Piteşti şi preşedinte al Comisiei de evaluare) – 4 ani şi 6 luni.

Manuel Vasile Rotaru (director general în cadrul SC Publitrans 2000 SA ) - 5 ani şi 6 luni.

Elena Berinde (director economic în cadrul SC Publitrans 2000 SA) - 5 ani şi 6 luni închisoare.

Lucia Corina Ivan (Serviciu Unitate Monitorizare Servicii Publice) - 4 ani şi 6 luni.

Doru Alexandru Petriea (ofiţer de poliţie judiciară în cadrul DNA) - amendă penală în cuantum de 30.000 de lei.

Mihai Petriea - amendă penală în cuantum de 15.000 de lei.

Elena Carmen Lis - amendă penală în cuantum de 9.600 de lei.

Pe latură civilă, fostul primar Tudor Pendiuc este obligat, în solidar cu alți inculpaţi, la plata către partea civilă – Consiliul Local al municipiului Piteşti a sumei de 23.013.099,65 lei.

Instanţa a mai dispus confiscarea de la fiica fostului primar a unui apartament, primit de către Tudor Pendiuc cu titlu de mită. Totodată, se menţine măsura sechestrului asigurător dispus asupra sumelor de 44.175 de euro şi 27.801 de lei, ridicate cu prilejul efectuării percheziţiei.

Ads