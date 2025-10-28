Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale, explică ce s-ar putea întâmpla cu reforma pensiilor magistraților la o nouă analiză a CCR

Fostul judecător CCR, Tudorel Toader, susține că reforma pensiilor speciale ar putea trece testul Curții Constituționale, chiar și în forma actuală. El avertizează însă că judecătorii vor analiza pe fond legea, nu doar pe procedură, și că modificările privind procentul pensiei sau vârsta de pensionare „nu schimbă fundamental datele problemei”. Discuțiile privind forma finală a proiectului au reaprins tensiunile din coaliție, după ce premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au anunțat poziții diferite.

Întrebat, la Digi 24.ro, dacă este posibil să treacă de CCR dacă se merge cu aceeași lege, care respectă de această dată termenul cu avizul CSM, Tudorel Toader a spus: „Da, este posibil să avem verde la de la CCR, cu precizarea că 70% din net sau 75% din net nu schimbă fundamental datele problemei. Dincolo unde se eșalonează mai mult perioada de tranziție până la 65 de ani, vârsta de pensionare: Curtea Constituțională nu s-a pronunțat pe fond. N-a analizat fondul ca să putem ști dacă a avut în vedere sau nu probleme de neconstituționalitate intrinseci. Dacă se știe pe surse, nu ne e greu să înțelegem de unde”.

Guvernul decide

Toader a precizat că „legea se duce înapoi la inițiator. Inițiator este Guvernul și Guvernul va decide. Orice lege are pe de o parte oportunitate, pe de altă parte cerința constituționalității. Ce vor negocia, cum se vor înțelege în coaliție, cum va fi votat proiectul de lege, se va duce din nou la Curtea Constituțională unde va fi iarăși criticat”.

El a mai explicat că „dacă cele trei impedimente de procedură de neconstituționalitate extrinsecă sunt depășite, două erau deja, Curtea se va duce pe fondul analizei și rămâne de apreciat 70-75% 35-41, momentul limitei de vârstă”.

Fostul judecător al Curții Constituționale a afirmat că, în opinia sa, aceste modificări nu sunt decisive.

Judecătorii nu țin cont că România pierde bani dacă reforma pensiilor nu e aprobată

Întrebat dacă există vreun risc dacă se merge cu un proiect în aceeași formă și dacă judecătorii iau în calcul că pierdem și bani europeni, acesta a declarat.

„Judecătorii nu judecă în oportunitate. Judecătorii constituționali judecă în constituționalitate. (...) Orice lege se bucură de o prezumție relativă de constituționalitate. Poți să spui că o lege e neconstituțională dintr-o anumită perspectivă pentru anumite critici și este constituțională dacă sunt critici de altă natură, se raportează la altă prevedere din Constituție”, a spus Tudorel Toader.

Fostul judecător a mai afirmat că „mai mult ca sigur” magistrații îl vor contesta la CCR, indiferent de cum arată proiectul. „Ei nu vor fi mulțumiți, că vor să rămână statutul actual”, a adăugat el. „Dacă se consultă și va fi varianta magistraților va contesta opoziția pentru că e un instrument. Modificarea asta legislativă este a devenit și o pârghie un instrument electoral”, a mai declarat acesta.

