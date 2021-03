Tudorel Toader i-a suflat lui Marian Oprisan cladirea pe care baronul voia sa o faca Palat al Culturii

Cladirea construita la 1913, monument istoric, reabilitata recent dupa 30 de ani de lucrari, urmeaza sa devina centru universitar pentru viitorii studenti din judetul Vrancea, dar si din alte judete, care vor avea oportunitatea sa studieze acasa sau cat mai aproape de casa.Sedinta alesilor judeteni a fost una cu scantei, mai ales ca Marian Oprisan , ajuns intre timp vicepresedinte al CJ Vrancea, s-a exprimat dinainte in dezacord cu trecerea imobilului catre cele doua universitati, din motivul ca nu s-ar preta ca sediu al unei universitati."Noi ne apucam sa dam cladirea cu titlu gratuit lui Tudorel Toader si domnului presedinte (n.a. rector) de la Universitatea Bucuresti. De ce? Va spun eu. Ei o sa-si tina niste functionari acolo ca sa mai justifice niste cheltuieli in numele autonomiei universitare, iar studentii care vor invata in sectiile celor doua universitati vor plati taxe", a spus in sedinta Marian Oprisan Baronul a primit insa lovitura de unde se astepta mai putin, chiar de la partenerii politici care l-au sustinut mereu in ultimii zece ani si carora le datoreaza inclusiv functia actuala de vicepresedinte.Este vorba despre cei doi consilieri judeteni ALDE , care au inclinat decisiv balanta la acest proiect."Vrancea are dreptul la educatie. Sustin deschiderea acestui judet in spectrul universitar. Numai faptul ca spui ca ma duc la Universitare inseamna ceva. Unde vrei sa ma duc, la Carrefour , la Dedeman? Haideti sa acceptam si nivelul care ne lipseste", a spus in sedinta Catalin Toma. Cladirea data azi in administrare universitatilor amintite dispune de cinci sali care se preteaza pentru cursuri cu studentii, avand un total de 176 de locuri, precum si de peste 40 de birouri. Ambele institutii de invatamant superior vor suporta costul utilitatilor, paza imobilului si intretinerea pe parcursul intregii perioade de dare in folosinta.